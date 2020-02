Rubriche



Grom, la tavoletta di cioccolato per ogni palato

lunedì, 3 febbraio 2020, 09:53

La tavoletta di cioccolato rappresenta, per forma, gusto e preparazione, uno dei modi migliori per assaporare e godere al meglio dei piaceri che solo il cioccolato può donare.

Poche cose al mondo infatti sono più gustose, saporite e avvolgenti della cioccolata che, nelle sue molteplici forme e declinazioni, è capace di donare momenti di grande piacevolezza e, perché no, anche spensieratezza e leggerezza.

La storia e l'origine della cioccolata è millenaria, risalendo a più di 4000 anni fa nei territori lontani del Sudamerica, dove veniva considerata dalla popolazione Azteca come "Theobroma", per l'appunto "cibo degli dei".

Numerose sono poi le proprietà benefiche che una tavoletta di cioccolato può offrire da un punto di vista di salute, purché le quantità restino sotto controllo e misurate, senza cadere in eccessi. Primo su tutti troviamo l’influenza che ha il cioccolato sull'umore: questo è possibile perché il cacao riesce ad alzare i livelli di serotonina prodotta.

Inoltre, il cioccolato è in grado di stimolare le facoltà cognitive, dalla memoria fino a un miglioramento del sistema immunitario, grazie alla presenza ed elevata concentrazione di antiossidanti flavonoidi presenti nel cacao.

I migliori benefici si ricavano dalla cioccolata fondente, dove più è alta la concentrazione e percentuale, maggiori saranno i vantaggi. Di grande importanza è anche la qualità delle materie prime utilizzate e dei metodi di trattamento del cacao.

La tavoletta di cioccolato Grom, ad esempio, identifica al meglio la qualità e i benefici che il cacao apporta al nostro organismo.

Per le proprie tavolette di cioccolato, Grom utilizza cacao proveniente dall'Ecuador e dal Venezuela, eliminando totalmente i coloranti, lasciando che sia il cioccolato nella sua purezza al centro del piacere.

Con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità e la totale assenza di grassi animali, Grom propone una tavoletta di cioccolato che permette a chi la gusta di provare la sensazione di “bocca pulita” dopo averla mangiata. La presenza di grassi animali in alimenti come la cioccolata, infatti, altera le proprietà benefiche del cacao, risultando nociva per l'organismo e aumentando i rischi cardiovascolari.

Inoltre, le cioccolate Grom sono tutte prive di glutine, proteina responsabile di reazioni avverse e problemi per individui che soffrono di celiachia o altre tipologie di disordini legati alla sensibilità al glutine. In questo modo, senza grassi animali, coloranti o glutine al loro interno, le tavolette al cioccolato Grom possono essere gustate da tutti nella loro incredibile purezza, con un gusto intenso, capace di avvolgere il palato e donare un piacere senza fine.

Ma come nasce una tavoletta di cioccolato? Per Grom, il percorso che porta alla creazione di un'ottima barretta inizia dalle regioni equatoriali tra il 20° parallelo nord ed il 20° parallelo sud, dove si sviluppano al meglio le fave di cacao. La prima lavorazione parte in loco, dopo la raccolta, con la fermentazione ed essicazione. Il cacao viene poi portato negli stabilimenti italiani, dove inizia la vera e propria creazione della tavoletta di cioccolato. Si parte quindi con il processo di pulizia, seguito dalla debatterizzazione a infrarossi e infine dalla tostatura, ovvero la cottura dei chicchi, fondamentale per la creazione di un cioccolato con un aroma inconfondibile e da ottime proprietà organolettiche. Dopo la tostatura segue la granellatura, ovvero la riduzione in granella della fava di cacao, che vengono poi trasformate in massa di cacao raffinata. A questo punto, il preparato è pronto per il concaggio, fase in cui si eliminano l’acidità volatile e l’umidità del cacao. In seguito, la massa viene sottoposta a raffinazione, miscelazione e temperaggio, fasi in cui la si rende fluida ed omogenea, e si crea la composizione con i vari ingredienti.

Una volta terminate queste fasi, il cioccolato si appresta ad ottenere la sua forma e composizione finale in tavoletta grazie al modellaggio. Grazie ad appositi stampi, il composto liquido viene fatto vibrare e poi solidificare in una cella frigorifera dove ne uscirà sotto forma di tavoletta di cioccolato.

Ed è così, infine, che nasce la tavoletta di cioccolato Grom, un prodotto frutto di selezione e lavorazione delle migliori materie prime, da gustare in ogni sua declinazione e adatto a qualsiasi palato.