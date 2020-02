Rubriche



Il gioco sicuro e legale sui casinò online

lunedì, 10 febbraio 2020, 17:04

Il gioco d'azzardo è notoriamente uno dei comparti monitorati con più attenzione dall'autorità pubblica, vuoi perché rappresenta una voce importante per quanto riguarda l'erario, vuoi per i rischi associati alla dipendenza da gambling.

In Italia i casinò virtuali ne sono una delle varietà più apprezzate. La diffusione delle sale da gioco virtuali nel nostro Paese ha subito un'accelerazione notevole durante gli ultimi anni, soprattutto grazie ai cambiamenti tecnologici che permettono a milioni di utenti di accedere a slot o tavoli virtuali dal proprio PC, tablet, o smartphone, rendendo così non più obbligatorio il recarsi ai punti della rete fisica (bar, centri scommesse, casinò land-based) per effettuare una puntata.

Un altro aspetto fondamentale di questo fenomeno è il ritorno teorico al giocatore, nettamente più elevato nelle slot online (che si aggira in media attorno al 95%) rispetto a quelle fisiche.

Da non sottovalutare neanche la possibilità di effettuare transazioni finanziarie sicure e rapide in rete. Il ventaglio di opzioni è in continua espansione: depositi e prelievi possono avvenire attraverso i servizi di online banking o per mezzo di portafogli elettronici alla PayPal e Skrill, ad esempio. Ulteriori innovazioni arrivano nel campo dei pagamenti grazie alla comparsa di provider intermediari come Trustly o all'adozione di criptovalute come bitcoin.

Certo, questi ultimi sviluppi non sono certamente limitati all'Italia. In un contesto globale dove quotidianamente viene suonato l'allarme della crisi economica prossima ventura, l'industria del gambling appare una delle poche a godere di una costante ottima salute, con tassi di crescita costante registrati praticamente ovunque.

L'enorme mole di denaro che si muove tramite le giocate sulle piattaforme online è rende il monitoraggio del settore e la tutela dei consumatori se possibile ancora più pressante, allo scopo di evitare perdite economiche ingenti e non incorrere in truffe.

L'ente garante che presiede alla regolamentazione di tutto il gioco pubblico, l'ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), si occupa anche del rilascio di licenze agli operatori legali in Italia, che oltre al bollino ADM sono chiamati a essere dotarsi di dominio ".iT", sito e assistenza clienti in lingua italiana. Un'altra conditio sine qua non must è la promozione del gioco responsabile o responsible gaming. Con questi termini si intende una serie di best practices e provvedimenti volti a prevenire l'emergere della dipendenza da gioco, recuperare i giocatori interessati da tali problematicità e minimizzare gli impatti negativi del settore sul resto della società.

La presenza di centinaia di siti dotati di licenza operativa e l'incessante lancio di nuovi prodotti su queste piattaforme non rende comunque le cose troppo semplici. Per orientarsi in questo marasma è consigliabile consultare portali informativi specializzati come CasinoItaliani, che cura una selezione di recensioni di casinò online autorizzati e dei giochi che vi si può trovare.

La varietà di offerta dei casinò in rete è d'altra patte amplissima. I giocatori più tradizionalisti possono divertirsi con i grandi classici, quali roulette, blackjack e poker. Gli amanti delle slot invece possono sbizzarrirsi con titoli moderni e accattivanti, che avvicinano il mondo dei rulli a quello dei videogames.

Alla fine l'importante è, appunto, ricordare di giocare sempre per divertimento e in sicurezza, senza puntare somme che non ci può permettere di mettere a rischio.