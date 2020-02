Rubriche : la lanterna



In Toscana il centrodestra litiga mentre Giani fa campagna elettorale

sabato, 8 febbraio 2020, 13:08

di francesco pellati

Osservo con meraviglia e dolore (data la mia appartenenza politica) lo stato dell’arte del cdx toscano a poco più di 100 giorni dalle elezioni regionali.

Lo stallo deriva dal nuovo scenario interno al cdx nazionale e si è aperto con i risultati emiliani, circa i quali vale una Comparazione fra i risultati 2015 e 2020:

- i votanti sono passati da 1.300.000 a 2.305.000 (da 37% a 67% degli aventi diritto. 80% in più).

- 2015: voti a Bonacccini n° 535.000. Seggi 32.

- 2020: voti a Bonaccini 1.195.000 (133% in più). Seggi n° 29. 3 in meno.

- 2015: Voti a Fabbri (Lega, coalizione cdx) n° 374.000, seggi 11 (Lega n° 8 + F.I. n° 2 + FdI n° 1).

- 2020: voti a Borgonzoni n° 1.014.000 (270% in più). Seggi alla coalizione n° 18 (Lega n° 14 + FdI n° 3 + F.I n° 1). 7 in più

2015: voti a M5S n° 159.000. Seggi n° 5.

2020: voti a M5S n° 102.000 (meno 33%). Seggi n° 2. 3 in meno.

Questi i numeri che hanno il pregio della oggettività.

Non è sede di analisi del voto, cito solo le fonti più affidabili e meno di parte:

la gestione regionale di Bonaccini era apprezzata: il CS ha impostato la campagna elettorale su temi solo locali. Bonaccini ha oscurato i leader nazionali del suo partito.

La Lega (e il resto del CDS) ha impostato la campagna elettorale sul piano nazionale, la presenza di Salvini è stata martellante oscurando la candidata Borgonzoni, i toni più che i progetti non sono stati apprezzati a sufficienza dal ceto medio che, in prevalenza, ha votato Bonaccini. Comunque il risultato della Lega è stato elevato e consolida i risultati delle elezioni europee.

Le Sardine hanno fatto il mestiere loro affidato, ma a me pare che sia stato più un apporto coreografico che un apporto di consensi che c’erano già.

Brevemente e superficialmente. In termini di consensi percentuali e di seggi: 1) il M5S ha perso (unico a diminuire il numero di voti pur col quasi raddoppio degli elettori). 2) il CS è resiliente: ha perso, ma in limiti modesti. 3) il CDX ha vinto, ma non a sufficienza.

Dentro il CDS si consolida il primato della Lega e la crescita costante di FdI che balza dall’ 1.95 all’8,59%, si conferma la difficoltà di F.I. che precipita dall’8,36 al 2.56%.

Circa il ceto medio: pur massacrato economicamente dal governo Monti in poi, resta culturalmente un cluster che non ama alcuna estremizzazione, neanche nei toni: non casualmente ha fatto barriera per decenni al PCI e al MSI consentendo la lunga stagione della DC: da questo punto di vista la signora Meloni pare averlo ben compreso, mentre Salvini dovrà rifletterci.

In termini di consenso F.I. è in condizioni simili al M5S con una differenza confortante per il Cavaliere e i suoi fidi: perde nel Centro/nord, tiene al Sud. Ma l’elettore aspetta da tempo un rinnovamento di uomini e di progetto che tarda a venire. Si tratta di un sentimento diffuso che va ben oltre le figure singole, magari territorialmente apprezzate: è l’odore di stantio, i vertici mummificati da decenni, nessuno dei quali è riuscito a imporsi in proprio, sempre controfigure del Cavaliere.

La debolezza di F.I. impatta negativamente sul consenso della coalizione di CDX: questo da diritto a me e a chiunque di parlarne con preoccupazione. La somma dei voti del CDX deve aumentare, guai se il totale rimanesse uguale e ci fossero solo travasi interni. Servirebbe a ben poco.

Tornando alla Toscana, sono convinto che la conquista dell’Emilia/Romagna da parte del CDS avrebbe avuto impatto anche sulle prospettive della Toscana.

In tutto il mondo, e non solo in Italia, come spesso diciamo noi italiani che amiamo diffamarci, tutti tifano per Ettore (lo sfortunato eroe troiano) ma tutti salgono sul carro di Achille (il vincente eroe geco).

Sarebbe successo anche in Toscana? Io credo di sì: la upper class e larga parte del ceto medio soprattutto fiorentini, ma per esempio anche garfagnini, campano nella pax toscana come definita ormai da decenni nei “salotti buoni” e nel partitone. Un cambio nel governo dell’Emilia avrebbe aperto riflessioni in questi salotti, date le similitudini economico/politiche delle due regioni. Forse si sarebbe rotto qualche argine, si sarebbero aperte prospettive e trattative.

Dopo l’Emilia a me pare che il candidato Eugenio Giani ben rappresenti l’anello di congiunzione e il garante del patto decennale, e quindi ben raccolga la non belligeranza e magari il consenso che da decenni ne deriva alle sinistre.

A fronte noto con rammarico la situazione del CDX toscano: - non è ancora definito a quale partito della coalizione di cdx vada la scelta del candidato presidente. – da cui non c’è ancora un candidato. – non è formalizzata alcuna coalizione. – non ci sono liste di candidati dei singoli partiti. – non ci sono accordi pre e post elettorali. – non c’è un programma né comune né di alcun partito della futura, e a questo punto eventuale, coalizione. – filtrano blocchi e veti reciproci sia sui nomi finora apparsi sia sulle caratteristiche che il candidato presidente dovrebbe avere. – filtrano ripetute indisponibilità di uomini e donne cui è stato offerto, da uno o l’altro partito, il ruolo di candidato.

C’è in corso un duro confronto a livello nazionale fra i 3 partiti con ripensamenti rispetto alle intese già raggiunte, tanto che si ipotizza la Toscana affidata a FdI in cambio di altre regioni soprattutto nel Sud dell’Italia.

Finché tale confronto non trova soluzione ben poco potrà succedere e nel frattempo passeranno i giorni, vedremo il dottor Giani mobilitato in una campagna elettorale iniziata ormai da anni e formalizzata da mesi, mentre il nostro candidato avrà tre mesi, o forse meno per mettere insieme i cocci sparsi, i malumori interni alla coalizione, proporsi agli elettorali con un programma condiviso da partiti diffidenti e che a loro volta dovranno affrontare al loro interno tutti i contraccolpi che gli esclusi dalle liste o inclusi in posizioni non gradite metteranno sul loro tavolo.

Basterà il fascino di Salvini, magari un po’ più temperato nell’estetica?

A me che sto da decenni in questo partito Salvini ha portato la benedizione di un consenso neanche sperato e mi ha abituato alle vittorie più inattese. L’ottimismo aiuta a vivere meglio: resto ottimista e mi preparo a mettere a disposizione del mio partito tutte le risorse di cui dispongo.