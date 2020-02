Rubriche : lettere alla gazzetta



"Infuocata assemblea a San Concordio"

venerdì, 21 febbraio 2020, 16:21

di amici del porto della formica

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo resoconto dell'assemblea pubblica a S.Concordio da parte degli Amici del Porto della Formica.



"Un forte grido di dolore è venuto ieri sera dalla affollata e bollente assemblea pubblica a S.Concordio, che ha deciso di mettere in atto proteste eclatanti per fermare o modificare i lavori pubblici che stanno stravolgendo il quartiere.



Moltissimi i cittadini che sono intervenuti, sottolineando la inadeguatezza delle piste ciclabili in corso di costruzione, mal progettate e pericolose; dei restringimenti delle carreggiate, che provocano paralisi del traffico; dei sensi unici, che aumentano l'inquinamento. Unanime la critica contro le nuove costruzioni previste, impattanti e irreversibili: la "piazza coperta" alta 16 metri nell'area GEsam e la superflua "scuola nel parco". Forti critiche anche ai lavori in atto al parchino di via Formica. Tutti progetti finanziati con i soldi pubblici, soldi che vengono spesi "giusto per non perderli", senza alcun riguardo al modo in cui vengono spesi e alle opere che vengono realizzate.



Forti le critiche alle assessore Mammini e Vietina, che sono di S.Concordio (come possono permettere tutto questo?), a Lemucchi e Tani, responsabili dei Quartieri Social, all'ERP, che gestisce i progetti, e ovviamente al Sindaco. Durante l'assemblea è stata lanciato il "referendum" sulla Piazza coperta, aperto a tutta la cittadinanza, "perchè la salvaguardia dell'antico Porto fluviale della città di Lucca non è un fatto che riguarda solo S.Concordio, ma tutti i lucchesi che hanno a cuore l'immagine, la storia e la memoria della città".



Poiché il Comune non si è degnato di dare alcuna risposta alla Petizione Popolare presentata lo scorso luglio, alla richiesta di tavolo di confronto e agli appelli in Consiglio Comunale, quella del referendum è l'ultima sfida democratica che i Comitati lanciano al Comune, per farsi ascoltare. Dopo ricorreranno ad altri mezzi. Sono costituiti gruppi di lavoro che seguiranno le varie problematiche e decideranno caso per caso le azioni da intraprendere. L'assemblea è permanente, la prossima riunione martedì".