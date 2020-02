Rubriche : lettere alla gazzetta



La banca che... non c'è più e il genio dei francesi

mercoledì, 26 febbraio 2020, 19:34

Dopo i fasti del Banco di Roma aveva avuto un periodo di progressiva decadenza fino a quando la Cassa di Risparmio di San Miniato non aveva deciso di farne il proprio cavallo di battaglia e fiore all'occhiello per un rilancio dell'attività di sportello e non solo nel cuore del centro storico. Terminati i lavori di ristrutturazione, l'immobile stile Liberty, una stupenda location in via Vittorio Veneto, aveva aperto i battenti nel corso di una inaugurazione che aveva riscosso il plauso di tutti coloro che, finalmente, vedevano tornare alla luce uno dei luoghi economici più legati alla storia cittadina.

Finita male, purtroppo, l'esperienza bancaria sanminiatese, gli uffici come tutto il resto sono stati rilevati dal colosso francese Crédit Agricole, quinto gruppo bancario a livello mondiale, il quale, a dire la verità, non ha mai avuto in grande simpatia e non si è mai capito perché, questa location che, quasi subito, è stata 'dimenticata' in tutti i sensi al punto che, da un anno o poco meno, i suoi uffici sono, letteralmente, abbandonati.

Il lettore ha scattato dall'esterno queste immagini, peraltro è stato rimosso anche il bancomat che funzionava alacramente all'ingresso. Immagini che testimoniano come la banca, a tutti gli effetti perfetta, sia, ormai, un cimelio nemmeno tanto considerato.

Il genio dei francesi, probabilmente, ha decretato la morte di una sede che poteva rappresentare un motivo di orgoglio per la città e, al momento, non si sa neppure che fine farà. Noi non possiamo fare altro che, accontentando il lettore, rivolgere la domanda ai vertici di Crédit Agricole in Toscana sempre ammesso, ma ne dubitiamo, che abbiano voglia di soddisfare la curiosità di chi vorrebbe vedere rivivere questa bellissima opera d'arte.