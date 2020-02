Rubriche



La casa nella valle degli alberi

mercoledì, 19 febbraio 2020, 12:58

Nella collina del compitese, immersa nel verde, Essegi Immobiliare propone in vendita esclusiva casa colonica in pietra di 130 mq circa. Parzialmente ristrutturata, con possibilità di terminare la ristrutturazione personalizzandola. Si posiziona all'apice della valle, dolce e ben sistemata. A corredo della proprietà 8,5 ettari di terreno, di cui 1,5 ettari con circa mille piante di olivo in produzione.

Lungo la strada privata che conduce all'abitazione troviamo una piccola casetta anch'essa di proprietà ed inoltre la proprietà include un piccolo ruscelletto, caratteristico della zona. Molto importante: acquedotto e energia elettrica già collegati. Richiesta Euro 230.000,00

https://www.essegi.lucca.it/it/immobile/498/casa-colonica-capannori-castelvecchio-di-compito-ia00372

