Rubriche : lettere alla gazzetta



"Mascherine sì, ma contro l’inquinamento"

sabato, 29 febbraio 2020, 08:28

di attilio bartolini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Attilio Bartolini in cui si denuncia lo smog che si respira in Via Bandettini e altre problematiche legate alla viabilità.



"Buona sera,



in questi giorni si parla tanto di nuovo Coronavirus e anche della opportunità o meno di indossare mascherine. Non entro nel merito.



Sicuramente oggi pomeriggio in Via Bandettini serviva la mascherina, non per proteggersi da un virus ma per proteggersi dallo smog!



Code in entrambi le direzioni lungo l’intera carreggiata dal Viale Europa alla chiesa di San Concordio.



Marciapiedi assolutamente impraticabili per chi ha un neonato in carrozzina!



Grazie veramente tanto per un intervento.



Cordiali saluti"



Attilio Bartolini