Legge di bilancio 2020: novità e conferme. II^ parte

Tassazione trust estero - Sono redditi di capitale i proventi distribuiti a beneficiari italiani da parte di trust opachi esteri stabiliti in Paradisi fiscali.

Plusvalenze immobiliari - È stata aumentata dal 20 al 26% l'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze da cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

Rivalutazione dei beni d'impresa e partecipazioni - Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 dietro pagamento di un'imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva del 10%. Il versamento potrà essere frazionato fino a tre rate annuali di pari importo, se l'ammontare dovuto non supera 3 milioni di euro, o, in caso contrario, fino a sei rate.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Introdotto, in sostituzione delle discipline dell'iper e del super ammortamento operative nel 2019, un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 effettuati nel 2020.

Credito d'imposta ricerca sviluppo e innovazione - Per il 2020 è previsto per le imprese, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in attività di: ricerca e sviluppo (R&S); innovazione tecnologica; altre attività innovative (design e ideazione estetica).

Credito d'imposta per investimenti nel Centro Italia - Prorogato al 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dal sisma del 2016.

Incentivi all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici - Istituito un fondo per attribuire rimborsi in denaro ai soggetti, diversi da imprenditori e professionisti, che effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici. Le modalità attuative saranno individuate con un DM entro il 30 aprile 2020.

Bonus edicole - Per il 2020, il credito d'imposta a favore delle edicole è esteso anche agli esercenti un'attività commerciale non esclusivamente rivolta alla vendita di giornali pur quando non rappresenta l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento (nel 2019, invece, tali soggetti erano esclusi dal bonus).

Credito d'imposta per partecipazione a fiere internazionali - Esteso al 2020 il credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese italiane che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. È pari al 30% delle spese sostenute per l'affitto e l'allestimento degli spazi espositivi e di quelle per attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione, fino a un massimo di 60.000 euro.