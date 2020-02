Legge di bilancio 2020: novità e conferme. III^ e ultima parte

Accollo dei debiti -Introdotto il divieto di compensazione dei debiti con i crediti dell'accollante. In caso di violazione, i versamenti si considerano non eseguiti, con conseguente applicazione delle sanzioni. Con provvedimento dell'AE saranno adottate le modalità attuative.

Compensazioni orizzontali - Con riferimento ai crediti maturati dal 2019: la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive e all'IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; i non titolari di partita IVA e i sostituti di imposta devono compensare i crediti utilizzando i servizi telematici dell'AE.

Ritenute su appalti, subappalti, affidamento a consorziati e simili - Dal 2020, i soggetti residenti che affidano il compimento di una o più opere/servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati e simili, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili, devono richiedere all'appaltatrice o alla subappaltatrice copia dei Modelli F24 relativi alle ritenute (per IRPEF e addizionali) trattenute ai lavoratori direttamente impiegati in tali opere/servizi. Ai fini di consentire la verifica dei versamenti, entro 5 giorni, devono essere inviate al committente le deleghe e un elenco nominativo dei lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nelle opere e/o servizi prestati, con il dettaglio delle ore lavorate, l'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente al lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente

Clausole di salvaguardia IVA (aliquote IVA) - Bloccati gli aumenti delle aliquote IVA per il 2020. Rimodulati quelli per gli anni successivi: aliquota ridotta dal 10 al 12%; aliquota ordinaria per il 2021 al 25% e a decorrere dal 2022 al 26,5%