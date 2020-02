"Progetto citizen science, segnalare anfibi e rettili"

Altri articoli in Rubriche

giovedì, 27 febbraio 2020, 17:22

Diversi sono gli utilizzi che facciamo del web e ogni giorno ci rendiamo conto delle infinite opportunità che può offrirci anche nella vita quotidiana. Negli ultimi anni internet ha mostrato di poter rendere all’utenza contenuti visivi e testuali utili, validi anche sul fronte dell’apprendimento personale

giovedì, 27 febbraio 2020, 12:03

Personalizzare dei gadget è una forma di pubblicità e di distinzione che sempre più aziende prendono in considerazione. Il vantaggio si riscontra non solo nella promozione del proprio brand, ma anche nella creazione di oggetti utili che sicuramente verranno impiegati

mercoledì, 26 febbraio 2020, 19:34

Riceviamo e volentieri pubblichiamo non una lettera, come di solito avviene, ma alcune immagini scattate da un nostalgico (utente?) di quella che, in via Vittorio Veneto, è, a tutti gli effetti, una delle più belle location che abbiano mai ospitato un istituto bancario a Lucca

martedì, 25 febbraio 2020, 19:13

Manca pochissimo ormai allo scontro fra il Lione e i Bianconeri di Sarri. La partita di andata degli ottavi di finale di Champions League si giocherà mercoledì 26 febbraio nello stadio di Lione il Parc Olympique e se ne vedranno sicuramente delle belle

martedì, 25 febbraio 2020, 16:58

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve lettera in cui si segnala che parcheggiare a Lucca il motorino negli stalli riservati è impossibile o quasi

martedì, 25 febbraio 2020, 10:13

La scelta delle attrezzature per pizzeria è di fondamentale importanza se si ha intenzione di avviare una attività imprenditoriale con una pizzeria