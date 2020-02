Rubriche : lettere alla gazzetta



"Viabilità e sosta nel centro storico: alcune considerazioni"

giovedì, 13 febbraio 2020, 11:18

di lelio marchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Lelio Marchi, residente del centro storico, in riferimento al nuovo progetto della viabilità a Lucca.

SOSTA

il sottoscritto ha potuto constatare come alla caserma Mazzini, dove lo scorso anno alla sera era pieno di auto, ora è quasi deserto la notte.

La tariffa, aumentata lo scorso anno per i residenti del 50% (da 20 a 30 euro mensili), è risultata troppo elevata e ora se ne subiscono purtroppo le conseguenze sia per le casse del Comune ma soprattutto per noi cittadini che, non utilizzando più tale parcheggio alla sera, siamo costretti a girovagare per lungo tempo per la città alla ricerca di un buco dove parcheggiare.

NAVETTE

Io risiedo in via San Nicolao, dove dalla mattina dalle 6.30 fino alla sera alle 20.30 è un via vai di navette quasi vuote ma la cosa peggiore è che transitano soprattutto i grossi autobus (non le chiamerei proprio navette) che fanno tremare tutti i muri delle case, almeno la mia, e in continuazione rompono, a causa del peso i lastroni dell'asfalto (circa un anno fa una è rimasta incastrata con le ruote a causa del cedimento di un lastrone quasi davanti alla mia abitazione) e quando passano sopra un tombino creano un rumore assordante. Inoltre molto spesso, a causa delle auto parcheggiate nei due sensi, (d'altronde i cittadini dove devono parcheggiare se non trovano il posto?) creano spesso intasamento al traffico. Non si capisce veramente perchè sia stato autorizzato il transito di questi grosse navette nel centro città! E' successo circa un anno e mezzo fa che una navetta/autobus ha distrutto una fiorieriera e il basamento della scalinata storica del Museo LU.CCA in via della Fratta svoltando l'angolo da Via San Nicolao.

Vi sarei grato se voleste pubblicare queste righe che sono sicuro, incontreranno il consenso anche di altri residenti nel centro storico.

Cordiali saluti.

Lelio Marchi