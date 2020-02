Rubriche



Viaggi e divertimento: ecco come le app hanno rivoluzionato il turismo

sabato, 1 febbraio 2020, 14:57

La crescente popolarità delle app negli ultimi anni ha portato a importanti cambiamenti nelle nostre abitudini quotidiane. Tra queste, una delle attività che ha subito una vera e propria rivoluzione è quella legata all'organizzazione delle vacanze. Al di là delle preferenze soggettive e dei diversi modi di vivere il viaggio, oggi tutto passa attraverso il web e le app, dalla prenotazione di voli e treni alla valutazione delle diverse strutture ricettive, fino alla scelta dei ristoranti in cui fermarsi per il pranzo o per la cena.

Nel momento stesso in cui si decide di andare in vacanza, è ormai d'obbligo sedersi di fronte al PC o, come avviene ormai sempre più di frequente, prendere in mano lo smartphone e iniziare a cercare. Siamo appassionati di avventura? Ecco pronti centinaia di suggerimenti sui luoghi più interessanti da esplorare con lo zaino in spalla. Preferiamo rilassarci su una spiaggia tropicale? Pochi click - o tap - ed ecco le migliori proposte di tour operator, villaggi e hotel.

Una volta individuata la meta, magari sfruttando i consigli di travel blogger e amici sui social, attraverso le app più in voga del momento possiamo oggi pianificare il viaggio nel minimo dettaglio. Ogni compagnia aerea, per esempio, dispone di una propria applicazione per visualizzare in tempo reale orari e prezzi sulle diverse destinazioni, ma non mancano servizi che permettono di effettuare una ricerca su scala più ampia, come Skyscanner, che propone le varie opzioni disponibili in base agli aeroporti di partenza e destinazione prescelti.

Per quanto riguarda la scelta di hotel, b&b e villaggi turistici, una delle app più utilizzate in assoluto è Booking, che consente di effettuare ricerche dettagliate, includendo servizi specifici e visualizzando le opinioni di chi già ha soggiornato in quel luogo, e di visualizzare pacchetti completi di volo e auto a noleggio. Altrettanto validi sono in tal senso i servizi offerti da Airbnb, Expedia e Opodo, anzi spesso è consigliabile eseguire la stessa interrogazione su più app per individuare offerte differenti per la stessa struttura e accedere a interessanti risparmi.

Avete già raggiunto la vostra destinazione? Non abbandonate ancora lo smartphone: anche a vacanza iniziata, infatti, le app vi aiuteranno a ricercare punti di interesse, ristoranti, eventi e molto altro, con tanto di indicazioni stradali in tempo reale per non perdersi in una città sconosciuta.

Se il turismo è stato tanto influenzato dalla diffusione delle nuove tecnologie, questo non è che un singolo esempio di una rivoluzione ben più ampia. Possiamo pensare, per esempio, a come le app hanno modificato l'approccio al gaming on line, tracciando importanti differenze tra i "tradizionali" utenti desktop e i nuovi utenti smartphone, o al modo in cui oggi possiamo fare shopping comodamente seduti sul divano. In ogni caso, appare evidente che un utilizzo corretto di tali sistemi non può che avvantaggiarci nel corso delle nostre giornate, grazie a contenuti sempre più completi e interattivi: l'importante è non farsi sopraffare e saperli utilizzare correttamente per trasformarli in veri e propri mezzi di semplificazione.