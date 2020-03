Rubriche



Apnee notturne: conoscerle per evitarne i rischi

lunedì, 2 marzo 2020, 12:20

Lo sapevi che tra le cause delle apnee notturne c’è il russamento abituale? Già proprio così, il russamento può essere un primo campanellino di allarme per chi soffre di apnea ostruttiva del sonno. Ma non solo, tra i principali sintomi da non sottovalutare anche: sonno notturno agitato o con risvegli frequenti, sonnolenza, spossatezza, abbassamento di memoria, calo di prontezza di riflessi e di attenzione e cefalea. “Le cause dei disturbi respiratori nel sonno” spiega la dott.ssa Rosaria Sommariva responsabile della clinica del Sonno dello Studio Medico Dentistico Santa Apollonia di Porcari “sono da ricercarsi soprattutto in fattori anatomici come l'ipertrofia tonsillare o adenoidea, l'obesità, la dimensione del collo, la forma della mandibola. Poi il fumo che determina infiammazione con ispessimento dei tessuti e restringimento delle vie aeree.” E le conseguenze? “Se non ci si cura” continua la dott.ssa Sommariva “oltre al persistere dei sintomi si corre anche il rischio di problemi cardiovascolari, ipertensione arteriosa, ictus cerebrale, malattie coronariche, aritmie diurne, colpi di sonno, problemi gastroesofagei, calo della libido. In alcuni casi i rischi sono ancora peggiori e possono portate anche alla morte”. Diverse sono le possibili terapie. “La terapia di elezione per curare le apnee notturne è la così detta “CPAP”. Si tratta di un dispositivo che eroga aria alla pressione terapeutica prescritta mantenendo pervie le vie aeree” conclude la dottoressa Sommariva “ma esistono comunque diversi approcci terapeutici alternativi alla CPAP: ad esempio i dispositivi ortodontici che sono sistemi di avanzamento mandibolare da indossare durante il sonno e che tuttavia devono essere gestiti esclusivamente da odontoiatri esperti e specializzati in medicina del sonno, oppure, nei casi meno complessi, può essere sufficiente la terapia posizionale.”

Per poter approfondire questo argomento, porre delle domande o sottoporre dei casi specifici potete contattare direttamente la Clinica del Sonno presso lo Studio Medico Dentistico Santa Apollonia a Porcari in via Romana Est 137, telefonicamente allo 0583 211065 o via mail a info@clinicadelsonno.it

Info su www.santaapollonia.net e www.clinicadelsonno.it

Seguici sulle pagine facebook dello Studio Medico Dentistico Santa Apollonia e della Clinica del Sonno.