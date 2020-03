Casali scoppia: "Ci chiudono le piscine alle Tagliate e al Fermi, ma ci fanno pagare lo stesso l'affitto"

Altri articoli in Rubriche

martedì, 24 marzo 2020, 09:48

Nell'ultimo periodo a causa delle restrizioni applicate in Italia, in Europa e nel mondo per contrastare il coronavirus, l'economia sta subendo duri colpi e oltre alle Borse internazionali, a farne le spese sono i commercianti e i negozi fisici. In contro tendenza si stanno dirigendo sicuramente le ecommerce

martedì, 24 marzo 2020, 09:25

Quando guadagni, come i nostri ministri e parlamentari, 12 mila euro al mese, ti puoi anche permettere di lavorare im giorno solo a settimana o di non pensare a chi, invece, comincia già ad annaspare perché ha finito i soldi...

lunedì, 23 marzo 2020, 21:53

Innanzitutto ci tenevo a chiarire una cosa. Io sono un tecnico, del colore politico del governo non me ne frega assolutamente niente. Se mi si chiede, però, se questo è un decreto che risolverà i problemi, purtroppo la risposta non può che essere negativa...

lunedì, 23 marzo 2020, 18:15

23 marzo 2020. Il pensiero oscilla tra le quattro mura, che racchiudono, insieme l’infinito di un prossimo futuro e le ombre del presente. In questo tempo senza più stagioni abbiamo scoperto che il confronto non è verità, ma che quello che sta succedendo attende ancora un domani, che ci troverà...

lunedì, 23 marzo 2020, 16:54

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Alberto Angeli che, in tempi di emergenza Coronavirus, richiede una politica attiva per gli anziani

lunedì, 23 marzo 2020, 15:59

Gazzettiane e gazzettiani son tornato! Il vostro Guercio è qui e più sano che mai. Rinchiuso in casa come tutti (tanto sono in pensione) ma le informazioni su ciò che gli altri giornali non scrivono mi arrivano lo stesso. E io ve le propongo! Sentite qua...