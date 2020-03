Rubriche



Come e dove stampare foto online: la guida

lunedì, 9 marzo 2020, 10:54

Quello della fotografia è un mondo in continua evoluzione, soprattutto negli ultimi anni profondamente caratterizzati dallo sviluppo digitale e da tutto ciò che ne comporta. Fino a qualche anno fa tutto si muoveva attraverso l'utilizzo delle fotocamere grazie alle quali scattare foto da far stampare poi dal fotografo. La prima fotocamera moderna è datata 1948 ed è stata progettata da Eldwin Land.

Stiamo parlando della mitica Polaroid, la prima macchina fotografica grazie alla quale diventa possibile fare fotografie e averle subito in mano: chi non ricorda la classica "sventolata" per farla sviluppare? La fotografia ed i suoi colori prendono vita in pochi istanti. Con l'arrivo degli anni sessanta, invece, prese corpo l'elettronica applicata all'industria delle macchine fotografiche che segnò l'arrivo di tecnologie sempre più avanzate e riducendo i costi di produzione. Oggi, invece, tutto si svolge velocemente in maniera digitale ed è possibile stampare foto online stando comodamente seduti sul divano di casa. Come? Si può fare utilizzando ad esempio questa pagina: https://www.photosi.com/it/stampe/stampe-foto-digitali.

Perché decidiamo di stampare le nostre foto online? Innanzitutto perché è comodo, veloce ed economico. E poi abbiamo la possibilità di ritrovare quando vogliamo le foto di un viaggio tanto atteso o di una vacanza appena trascorsa, per rivivere quelle emozioni e quelle sensazioni che tanto ci hanno colpito. Oggi, inoltre, grazie agli smartphone possiamo stampare foto in qualsiasi momento della giornata.

Come si stampa online?

Innanzitutto occorre scegliere il servizio migliore per le nostre esigenze, che risponda in tutto e per tutto a ciò che ci serve, dalla qualità delle foto al costo della stessa. Il primo fattore da considerare è il formato, che può essere quello classico da 7x10 per arrivare sino a immagini di grandi dimensioni, fino a un massimo di 20x30 cm.

Ogni immagine, però, può essere modificata in varie dimensioni, a seconda dell'utilizzo che se ne intende fare. Il tutto attraverso i diversi programmi online che ci permettono di dilettarci con la modifica delle foto inserendo anche delle scritte sulle immagini o modificandone alcune caratteristiche.

Una volta terminata la modifica della foto possiamo passare al prossimo step, che riguarda il caricamento sul sito dove vogliamo stampare le foto per metterle sul supporto scelto. In questo passaggio è possibile scegliere il tipo di carta su cui stampare, il formato ed anche lo stile. Si possono far stampare tutte le immagini scelte in stile vintage, come fossero delle istantanee, oppure è possibile far stampare solo poche foto.

I siti di stampa foto online sono di norma molto semplici da utilizzare. Basta, infatti, caricare le foto nel formato digitale scelto, decidere le dimensioni, il tipo di carta e lo stile della stampa. Fatto ciò è possibile inviare la richiesta, scegliendo ovviamente la quantità delle foto, ed inserendo i propri dati.

Generalmente il pagamento avviene attraverso una carta di debito o di credito, o anche con altri metodi di pagamento digitali. Effettuando il pagamento si dà il via al processo di stampa che, una volta terminato, ci consentirà di ricevere a domicilio tutte le foto che abbiamo deciso di stampare. Ciò rende questi servizi sempre più utilizzati rispetto al passato. Prima, infatti, per stampare le proprie foto ci si doveva rivolgere al fotografo che poteva chiedere anche cifre molto elevate per la stampa delle nostre foto più belle.

Oggi, invece, tutto è molto più semplice, veloce ed economico grazie ai servizi di stampa foto online che sono sempre molto vantaggiosi e per questo motivo vengono scelti da tantissimi utenti.