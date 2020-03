Rubriche : il guercio



Coronavirus, edizione straordinaria!

lunedì, 23 marzo 2020, 15:59

Gazzettiane e gazzettiani son tornato! Il vostro Guercio è qui e più sano che mai. Rinchiuso in casa come tutti (tanto sono in pensione) ma le informazioni su ciò che gli altri giornali non scrivono mi arrivano lo stesso. E io ve le propongo! Sentite qua...



Io vado controcorrente come al solito. Ma si può dire che la chiusura delle Mura è una cazzata? Non tanto per il provvedimento in sé, ma perché allora si devono chiudere anche gli altri spazi. Il Parco Fluviale ad esempio? Gli altri parchi alla periferia della città? Ma perché due pesi e due misure così?

Ma a questa schizofrenia ci siamo abituati. Prendiamo il mercatino biologico di San Francesco. Il Comune ha dato il suo via libera, ma perché, allora, ha bloccato quello del Foro Boario? Se si vuole agevolare chi vende prodotti freschi e tutelare in questo modo le aziende del territorio, perché non tutte e solo alcune?

Tornando allo sgranchirsi le gambe, comunque, se c'è chi passeggia e mantiene le distanze dagli altri (visto che è all'aria aperta) a chi rompe i coglioni? A meno che non ce lo vogliano dire e si ritenga che il virus si becchi anche solo respirando...

Altre assurdità? La decisione della giunta di abbassarsi lo stipendio per fare l'assicurazione a tutti i dipendenti comunali a causa delle complicazioni che dovessero sopraggiungere da malattie legate al Covid-19. Ma perché quei soldi non prenderli dal bilancio dell'ente? E se davvero gli assessori si dovevano abbassare lo stipendio (mi piacerebbe capire di quanto eh eh eh che non l'hanno detto) non era meglio farlo per comprare mascherine e altri dispositivi di sicurezza per il personale sanitario e non dell'ospedale San Luca, che è costretto a fare le collette a destra e sinistra?

A proposito, gira voce che l'Asl non gradisca questo impegno disperato di medici e infermieri di farsi aiutare dall'esterno, e che potrebbero arrivare provvedimenti disciplinari. A me sembra che il mondo vada alla rovescia. Non ci voglio credere! Indagherò e vi farò sapere, ma sarebbe davvero il colmo dei colmi.

Vogliamo poi dire che figuretta fatta dai sindaci di tutto il territorio della Lucchesia, che a fine febbraio dicevano testualmente dopo una riunione congiunta che "il nuovo Coronavirus ha una pericolosità confrontabile a quella di un'influenza stagionale" e ora invitano tutti a non uscire di casa, e si incazzano pure. Sono i primi ad aver sottovalutato! Degni eredi del governatore Rossi, che dei primi positivi in Lombardia diceva "o sono dei falsari o sono dei fascio-leghisti".

E veniamo a un altro argomento, ma strettamente collegato ai precedenti. Certo, 'sto Covid-19 farà rinviare tutte le elezioni prossime venture, quelle regionali in primis. Ma la campagna elettorale almeno a Lucca non si ferma neanche davanti a questi disastri.

L'opposizione di centrodestra cannoneggia e cerca di mettere all'angolo questo Pd & Co. davvero imbarazzante, qualcuno si riscopre patriottico e nulla più, mentre certi assessori hanno perfino rinnovato il book fotografico per inviare comunicati con annessa immagine alle testate giornalistiche.

C'è la gara a chi è più figo anche in tempi tremendi come questi. Chissà perché... io un'idea ce l'avrei, magari la dico più in là.

Ultimi due flash: chi crede davvero che Paul McCartney farà il concerto sugli spalti delle Mura il 13 giugno? A 'sto punto, con un'emergenza così grossa e che rischia di protrarsi, nemmeno il mio nipotino se la beve che lo show sarà confermato. E pare che a breve sarà ufficializzato il tutto. Nuova data? Boh, non vi so dire. Nelle segrete stanze, però, si parla del fatto che tutto il Summer Festival, bene che vada, potrebbe slittare a settembre. A meno che non ci siano decisioni ancora più drastiche. E anche Comisse e Games iniziano a tremare. Un anno davvero horribilis per Lucca e dintorni? Presto a dirsi, però, l'ottimismo non ha grandi chance.

p.s. una curiosità e una domanda: ma voi avete ancora voglia di fare sesso in questo periodo? A me di scopare non mi passa più neanche dall'anticamera del cervello. Devo preoccuparmi? Non è che sono malato, anche se non ho il Coronavirus? Mah. Intanto voi fatelo anche per me, mi raccomando, chi può ci dia dentro. Alla prossima!!!