"Coronavirus, noi italiani non abbiamo bisogno di sceriffi, ma di abbassare i toni del terrorismo mediatico"

sabato, 28 marzo 2020, 23:56

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da un lettore che è stanco di vedere uno stato che se la prende con chi porta a spasso il cane o fa jogging nemmeno fosse colpa loro di quello che sta accadendo e che i politici e gli amministratori non hanno saputo affrontare:

Buon pomeriggio direttore Grandi,

Le scrivo perché Lei è una delle poche voci che esprime ciò che pensa, spesso in maniera decisa, ma sempre dritto al punto della questione.

Premetto che sono d’accordo con le misure adottate dal governo italiano, ma le scrivo perché sono una persona a cui piace camminare per i sentieri di montagna assieme a mia moglie e al mio amico a quattro zampe, e ogni dannato giorno non si sente altro che parlare Sindaci, Presidenti di Regione e Politicanti vari asserire che bisogna stare rinchiusi in casa e passeggiare o fare jogging anche da soli sembra sia diventato più letale che uccidere una persona con la pistola!

Hanno creato come al solito, una cortina di fumo per nascondere la realtà a danno di cittadini per bene che non fanno niente di male.

È ormai palese e sotto gli occhi di tutti che i contagi in Italia sono stati causati dalla scarsa comunicazione verso i presidi sanitari Nazionali che oltre a non essere stati allarmati in tempo e a dovere, non sono stati dotati delle attrezzature adatte per difendersi dal COVID-19.

Inutile adesso erigerli ad Eroi e salvatori dell’Italia, troppo tardi, dovevano essere protetti prima per affrontare il disastro che si è venuto a creare.

Per non parlare poi della partita di coppa Atalanta-Valencia in piena emergenza che ha messo in uno stadio 66.000 persone, poi ci chiediamo perché Bergamo e la Spagna sono diventati zone ad altra concentrazione di contagiati…ma per il Calcio si può derogare a tutto...

Sinceramente sentire tutti i giorni questi presidenti di Regione che esortano a stare rinchiusi in casa per difendere e rispettare i Medici ed infermieri morti mi fa veramente vomitare!

Mi pare di ricordare che giusto pochi mesi fa per vincere le elezioni regionali della Emilia Romagna “Qualcuno” si vantava della eccellenza della sua Sanità Regionale… ed oggi se la prende con chi passeggia o fa Jogging come se fossero stati loro la causa dei contagi e dei morti?

E poi caro Bonaccini, se proprio vuoi portarmi come hai detto in Televisione nelle terapie intensive a vedere il disastro come ne fossi io la causa perché passeggio con il cane, io ci vengo senza nessun problema e sai perché?

Perché ho visto morire mio padre a 56 anni e mia sorella a 37 di tumore, e ho girato per più di dieci anni nei reparti oncologici vedendo spegnersi bambini, giovani ed anziani da soli senza che a nessuno di voi politici fregasse un cazzo, quindi caro presidente, io vengo con Lei nelle terapie intensive e Lei, una volta finito il COVID-19 vada a spasso per le corsie dei reparti Oncologici o di medicina generale dove non ci sono stanze, letti e soprattutto la possibilità spesso di morire con dignità…

Tutto questo non è solo uno sfogo, ma un’esortazione ad abbassare i toni del terrorismo mediatico che state creando, gli Italiani si stanno comportando in maniera incredibilmente diligente rispettano le regole anche se gli stanno strette, ma a tutto c’è un limite che ad esempio è stato superato in questi giorni con persone che hanno insultato una madre perché portava a passeggio un figlio autistico.

In questo momento non abbiamo bisogno e soprattutto non abbiamo più voglia di vedere e sentire Presidenti, Sindaci e Politici che si atteggiano a Sceriffi, c’è bisogno di uno Stato che decida le regole che le faccia rispettare e che parli solo con la sua voce.

E smettiamola una volta per tutte di dire che chi passeggia con il cane o fa Jogging è un pericolo perché prima o poi ci scappa la disgrazia e così oltre ai Medici e agli Infermieri avrete sulla coscienza anche altro!