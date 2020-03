Rubriche



Dieci regole d'oro per il commercio sociale

venerdì, 6 marzo 2020, 18:47

Il commercio sociale è stato il tema degli investitori negli ultimi mesi! Nonostante siano presenti sul mercato da anni, negli ultimi anni i fornitori online si sono moltiplicati offrendo servizi di trading di copie, esempi sul https://trading-online.pro/. Alcune piattaforme apparentemente danno meno importanza alla qualificazione dei loro migliori trader rispetto ad altre. D'altra parte, altri fornitori si assicurano almeno che i loro operatori siano sul mercato con "reale", cioè con il proprio denaro. Questo crea fondamentalmente più fiducia, perché il trader guadagna il suo denaro non solo attraverso gli spread o le commissioni, ma anche in gran parte attraverso i propri profitti di trading.

In effetti, il social trading è una buona cosa e una buona aggiunta al vostro portafoglio, perché i rispettivi trader lavorano per voi per una piccola commissione e nel migliore dei casi aumentano il vostro capitale in modo abbastanza confortevole. Soprattutto per i trader inesperti o gli investitori che semplicemente non hanno il tempo di seguire sempre i mercati, il trading attraverso un Social Trading Broker è uno strumento utile per cercare di far crescere il vostro capitale. Tuttavia, anche come cosiddetto follower, bisogna seguire alcune regole che contribuiscono fondamentalmente al successo a lungo termine di questo modello di business. Il profitto effettivo delle vostre attività di social trading dipende da quanto intensamente volete affrontare il problema. Nel frattempo ho testato diversi fornitori in questo campo per un periodo di tempo più lungo e ho ottenuto un risultato chiaro. Ma prima di tutto vorrei presentarvi le dieci regole d'oro del commercio sociale, che sono il risultato delle mie osservazioni e delle mie esperienze:

Le dieci regole d'oro

1. credibilità

Scegliete sempre un broker di cui sia chiaro anche il profilo del trader che desiderate seguire. Oltre al portafoglio attuale, si dovrebbe poter vedere anche uno stile o una strategia d'investimento di base, nonché una breve storia delle transazioni recenti e di alcune misure di controllo del rischio come il massimo prelievo. Un rapido sguardo a questi dati può dirvi se il trader è un giocatore che lavora in modo solido o un professionista interessato alla crescita a lungo termine del suo portafoglio!

2. Costi

La maggior parte delle piattaforme offre ai vostri trader la possibilità di ricevere una tassa di performance entro certi limiti, che deve ovviamente essere rispettata. Solo per motivare il trader in ogni momento a raggiungere il massimo dei risultati per voi. Per fare questo, fa il lavoro che non vuoi o non puoi fare - la ricerca! A seconda della piattaforma, vengono applicate tariffe molto diverse, che di solito sono tra il 5 e il 20% del profitto realizzato. I modelli equi prevedono che il trader riceva una remunerazione da voi solo quando il suo portafoglio ha raggiunto un nuovo picco (High Watermark). Con le altre piattaforme non pagate alcuna commissione legata alla performance, ma solo i soliti spread, di cui il vostro trader riceve poi una parte. Quindi, quando scegliete il vostro trader, assicuratevi di avere un modello di costi trasparente ed equo.

3. performance

Prima di iniziare, può essere utile consultare un elenco dei vostri trader preferiti. Ciò è particolarmente utile se il mercato è attualmente in una fase abbastanza volatile. Perché qui la pula si separa dal grano, come viene chiamata o bella. Un buon trader cercherà di farvi guadagnare denaro in ogni fase del mercato. Padroneggia le tastiere della marcia "lunga" e "corta" della FF e sa come usarle di conseguenza. Uno sguardo - soprattutto quando i mercati sono in forte calo - nel portafoglio del trader rivela molte cose sul suo piano di trading!

4. Sicurezza

Niente è sicuro sul mercato azionario! Ma se sapete già che il denaro che avete depositato non è dormiente in certi conti collettivi ai quali non avete accesso diretto, allora questa è una sensazione molto rassicurante. I buoni broker gestiscono ogni conto cliente come un cosiddetto conto cliente "separato", completamente separato dai conti dell'impresa di intermediazione. Ciò significa che in caso di insolvenza del broker, il vostro denaro sarà sempre al sicuro nel vostro conto personale, pronto per essere chiamato in qualsiasi momento, a meno che non sia stata appena eseguita una transazione per un importo parziale. Quando chiudete una posizione, il vostro denaro viene salvato sul vostro conto senza deviazioni. Quindi fate attenzione a come il vostro denaro viene indirizzato e dove si trova esattamente!

5. cattive operazioni e perdite

Anche un buon uomo d'affari può ottenere qualche cattivo affare di fila. Il trader esperto levigherà quindi le posizioni, scuoterà brevemente e ripenserà la sua strategia. Può prendersi una breve pausa non effettuando scambi per uno o due giorni. Dopo di che, le prestazioni dovrebbero migliorare significativamente. Quindi date al vostro trader una seconda possibilità e non passate da un trader all'altro in un frenetico andirivieni. Qualcuno che ha dimostrato in passato di essere capace di buone prestazioni lo farà di nuovo in futuro. Ricordate che il mercato azionario non è una strada a senso unico e che le perdite ne fanno parte tanto quanto i profitti! Alla fine di un periodo di trading, è possibile fare una dichiarazione reale sulla qualità di un trader. I profitti dovrebbero quindi superare le perdite.





6. La disponibilità del broker

Un buon broker è disponibile durante le principali ore di trading e si occuperà dei vostri problemi, indipendentemente dalle dimensioni del vostro conto. Quindi, sia che gestiate un conto titoli di 1.000 euro o di un milione di euro, dovreste sempre essere assistiti con competenza. Anche il servizio clienti in tedesco è molto utile, anche se non è necessariamente obbligatorio se si ha una sufficiente padronanza della lingua inglese. Ciò che è obbligatorio, tuttavia, è l'accessibilità della piattaforma di vendita in ogni fase del mercato. Conosco personalmente grandi broker orientati a livello internazionale, la cui piattaforma cade regolarmente in ginocchio quando il mercato entra in una fase di volatilità. Si tratta di un "no" assoluto e raramente accade con i broker più piccoli, che apparentemente hanno fornito per tempo l'infrastruttura adeguata, ad esempio sotto forma di un server dedicato. Le dimensioni stesse di un broker non dicono quindi nulla sull'affidabilità dell'interfaccia di trading!

7. Formazione continua

Un buon investitore si educa costantemente a capire esattamente cosa succede nel mercato e con i suoi soldi. Anche se non avete il tempo o il desiderio di avvicinarvi all'argomento, è vostro dovere investire almeno un importo minimo nella vostra formazione personale. La macchina per la stampa di denaro completamente automatica non esiste nemmeno qui! Una volta alla settimana per riflettere sulle posizioni correnti e rivedere le operazioni effettuate dal trader, ma nella maggior parte dei casi questo può essere sufficiente. Alcuni broker offrono anche video molto istruttivi sulle loro piattaforme.

8. Avidità

Il successo di qualsiasi commerciante è una questione di avidità! Soprattutto nel social trading, il successo a lungo termine di un investitore è caratterizzato dal sapere quando si può essere in movimento con poste in gioco elevate e quando invece è necessario ridurre la propria esposizione. A seconda della fase di mercato, ha quindi senso adattare la strategia d'investimento alle circostanze. Un buon trader sociale farà questo per voi, facendo trading su posizioni più piccole e in generale effettuando un minor numero di scambi, o cambiando direzione in modo flessibile. Quindi non cercate di togliere ogni euro dal mercato a qualsiasi prezzo saltando avanti e indietro, ma scegliete, per esempio, cinque trader, distribuite il rischio e lasciate che le cose facciano il loro corso.

9. Paura

Se siete una persona piuttosto ansiosa che si preoccupa anche solo di una perdita temporanea del 5% del vostro libretto di risparmio, dovete chiedervi seriamente se il trading è generalmente qualcosa per voi o se preferite essere soddisfatti dei micro tassi d'interesse del vostro libretto di risparmio. In tutti gli altri casi, le perdite fanno parte dell'attività. Prima imparerai questa lezione, più avrai successo. Le perdite devono essere costantemente limitate da un certo punto in poi, ma non sono fondamentalmente una cosa negativa. Una piccola perdita contabile può sempre trasformarsi in un grande profitto alla fine se si segue una strategia e la si implementa in modo coerente.

10. gestione del denaro

Siamo forse al punto più importante: la gestione del denaro. Chiedetevi quanti soldi potete o volete perdere per ogni transazione o trader. Naturalmente, questo valore dipende dalle dimensioni del vostro portafoglio personale. Una piccola perdita con una sola operazione può essere compensata in qualsiasi momento da una nuova operazione, una grande perdita è molto più difficile. È quindi essenziale proteggere il capitale disponibile distribuendolo tra diversi trader. Se possibile, dovreste assicurarvi che questi trader seguano approcci commerciali diversi per minimizzare ulteriormente il rischio.

Seguendo queste 10 regole d'oro del commercio sociale, avrete quasi inevitabilmente successo sui mercati - almeno mi hanno aiutato molto! Come quasi ogni altra area di trading con azioni, valute, materie prime o CFD, questo tipo di trading ha le sue peculiarità che devono essere rispettate. Nel complesso, la mia impressione personale è che questo settore sia ancora agli inizi e che ad un certo punto debba essere ottimizzato, ma che a lungo termine prevarrà. Se volete diventare un trader sociale attraverso il trading di certificati, o entrare direttamente nel mercato Forex, dipende un po' dal vostro orizzonte temporale e dalle vostre aspettative di profitto. Nel commercio Forex, i profitti significativamente più alti sono di solito raggiunti attraverso un'alta frequenza di trading. Il profitto individuale è gestibile, ma con 20-50 operazioni al giorno, si somma di conseguenza. Guadagni di prezzo da 500 a ben oltre il 1.000% sono possibili qui con un top trader entro un anno!Con i certificati, si ha bisogno di molta più pazienza e si è più dipendenti dalla situazione generale del mercato e dalla motivazione a lungo termine del trader interessato. In questo caso, l'attenzione si concentra di solito sulla crescita delle attività a lungo termine. Tuttavia, i criteri di selezione del tracker sono anche un po' più impegnativi e richiedono più tempo, in quanto è necessario monitorare i singoli elementi oltre alle prestazioni effettive. Non è raro che i certificati che inizialmente hanno avuto successo diventino dei veri underperformers poche settimane o mesi dopo, con conseguenti cambiamenti regolari e relativi costi.

Conclusione: se siete interessati al commercio sociale, ecco una prima guida a cosa fare attenzione. In sostanza, personalmente preferisco gli aumenti di valore a breve termine, ovvero il più grande mercato al mondo dove è possibile operare 24 ore al giorno. Il trading sul Forex è un settore in cui pochissimi investitori privati sono ben informati, ma può essere molto redditizio. Anche per piccoli importi, potete aprire un conto titoli presso un broker e seguire i professionisti del trading valutario. Potete decidere se volete seguire il trader su base percentuale. (ad es. 3% dell'importo del deposito per transazione, ecc.) o in modo assoluto, cioè con lo stesso importo utilizzato dal trader. Tutto il resto viene fatto automaticamente e non dovete fare altro che i controlli descritti sopra e controllare la vostra merchant list di tanto in tanto.