Rubriche : lettere alla gazzetta



"Dottoressa Susini dia un'occhiata anche al viale San Concordio dove i nuovi contenitori di rifiuti sono stracolmi"

domenica, 1 marzo 2020, 19:12

di Fabio Dostuni

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione inviataci da un lettore in merito alla situazione dei contenitori di rifiuti sul viale San Concordio:

Leggo con piacere la comunicazione della dottoressa Susini circa il costante monitoraggio dei nuovi contenitori per la raccolta dei rifiuti nel centro storico. Sarebbe opportuno e questo è un invito che rivolgo alla suddetta dirigente, che la stessa attenzione fosse rivolta lungo la ciclabile di viale San Concordio dove i contenitori sono sempre stracolmi di rifiuti domestici quale gentile omaggio da parte di cittadini di passaggio. Lo spiacevole inconveniente, più volte segnalato, non è stato mai affrontato con la dovuta attenzione in via risolutiva.