Ecommerce e lavoro: dropshipping e social media marketing multicanale

martedì, 24 marzo 2020, 09:48

Nell'ultimo periodo a causa delle restrizioni applicate in Italia, in Europa e nel mondo per contrastare il coronavirus, l'economia sta subendo duri colpi e oltre alle Borse internazionali, a farne le spese sono i commercianti e i negozi fisici. In contro tendenza si stanno dirigendo sicuramente le ecommerce che continuano a registrare incassi record, soprattutto nell'ultimo mese.

Questa tipologia di azienda virtuale sta riuscendo a non subire il contraccolpo della crisi economica alle porte e continua la sua attività di vendita attraverso i siti e il marketplace, sfruttando strategie che hanno avuto successo negli Stati Uniti, come il dropshipping Italia molto utile anche per i meno esperti o per chi non ha a disposizione grandi capitali da investire. Anche il social media marketing è fondamentale perché riesce a migliorare le vendite grazie all'esperienza multicanale che il web offre.

Dropshipping e opportunità di lavoro



Fra i motori dell'ecommerce c'è sicuramente il dropshipping, che sta offrendo numerose opportunità di lavoro ai venditori esperti e soprattutto a chi vuole aprire un'ecommerce ma non possiede grandi capitali da investire. Il metodo di vendita è molto semplice e questa strategia è rivoluzionaria, basta mettere online il prodotto da vendere e dopo ogni ordine ricevuto bisogna semplicemente contattare il fornitore di fiducia, che si preoccuperà di preparare, imballare e spedire il prodotto. In questo modo il venditore svolge semplicemente una funzione di tramite, non deve affrontare spese come il magazzinaggio, i costi del personale, le spese di spedizione e la logistica. È evidente come questa strategia è utilissima per qualsiasi venditore, anche per chi possiede già un negozio fisico.



Social media marketing e strategie di vendita



Un alto fattore che sta decretando il successo inarrestabile delle ecommerce è sicuramente il social media marketing, perché è una strategia dinamica e versatile che coinvolge i social che gli utenti utilizzano ogni giorno. Questa strategia consente di proporre agli utenti contenuti di interesse per il settore di vendita: rubriche, articoli di blog, valutazioni e recensioni dei prodotti, video e scritti. In questo modo le pagine aziendali sfruttano il marketplace dei social più utilizzati come Facebook e Instagram e possono informare e aggiornare i clienti sulle ultime uscite e tutte le novità. Nonostante possa sembrare una strategia semplice da applicare, il social media marketing necessita di uno studio approfondito per omologare e unificare l'immagine del brand o del prodotto che si vuole vendere attraverso il marketing multicanale.



L'utilità del marketing multicanale per il fatturato



La funzione del marketing multicanale è quella di offrire un'idea univoca di un'ecommerce e di un determinato prodotto, attraverso i numerosi canali di vendita che il web mette a disposizione degli utenti. Una strategia di marketing multicanale consente di aumentare la web reputation dei venditori, attraverso i marketplace più utilizzati, come Amazon e eBay, i social network più importanti e gli altri canali disponibili. Mettendo in atto questa strategia di marketing integrato, creando un'esperienza univoca, interessante e affidabile per i consumer, non solo molti venditori e brand stanno migliorando la web reputation del loro brand, ma stanno aumentando anche il fatturato.