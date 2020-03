Rubriche : lettere alla gazzetta



"Esposto tricolore per un messaggio di appartenenza e unità"

mercoledì, 18 marzo 2020, 14:19

di giuliano satti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Giuliano Satti sull'esposizione del Tricolore all'esterno degli uffici chiusi, a causa dell'emergenza Coronavirus, per trasmettere un messaggio di appartenenza e di unità in questo momento difficile.



"Caro Direttore, ti ringraziamo per la tua attenzione. Abbiamo esposto la bandiera italiana ai nostri uffici chiusi per il Covid 19 per rimarcare un messaggio di appartenenza e di unità che dia a tutti la certezza che uniti ce la faremo. Sotto abbiamo posto un cartello artigianale con alcuni brani della Turandot del nostro grande Puccini che rimarca la fede è la volontà a sperare che questo brutto periodo passi in fretta, pronti a risorgere e a vincere tutte le avversità del momento, dedicato in particolare a tutto il personale medico che per noi sta rischiando la vita e a tutti i militari, polizia, volontari di ogni ordine e grado che vigilano sul rispetto della Legge".