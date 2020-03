Rubriche



Famiglie ai tempi del Coronavirus

domenica, 15 marzo 2020, 13:12

di manuela giuliani

Oggi parleremo delle famiglie ai tempi del Coronavirus.

Al Centro Clinico DAS di Lucca si lavora in team perché insieme otteniamo risultati che un singolo professionista non può raggiungere: le esperienze e le specializzazioni si uniscono per dare risposte di eccellenza alle famiglie che ci chiedono aiuto con la terapia familiare che si affianca a terapie individuali e di coppia.

Le dottoresse Federica Bernardi (Bernardi.centrodas@gmail.com) e Azzurra Brandi (brandi.centrodas@gmail.com) sono le specialiste dei bambini del Centro Clinico DAS e le ringrazio per questo articolo a sei mani!

LA PAURA DEI FIGLI: COSA FARE?

Noi psicoterapeute abbiamo già messo in luce le strategie fondamentali per gestire la paura dei bambini: non negarla e non averne paura, per aprire con loro un dialogo chiaro e trasparente. Se comprendono, reagiscono al meglio e si fidano di noi. Abbiamo parlato di PAURA all’inizio di questa emergenza ed è stato molto importante! Adesso che la situazione si protrae, la strategia migliore è: MANTENERE LA POSIZIONE. Stiamo in casa con i nostri figli non solo fisicamente, anche emotivamente. Il che significa insegnare ai nostri figli a:

- TENERE le emozioni sgradevoli accettandole come sane; - GESTIRE la frustrazione data dal dover procrastinare il piacere;

- DARE il proprio contributo in ogni situazione. Questo è fondamentale! Stiamo insegnando loro ad essere PROATTIVI nella vita anche nelle situazioni che sfuggono totalmente dal controllo.

COME PARLARE E SPIEGARE AI BAMBINI QUELLO CHE STA SUCCEDENDO?

E’ fondamentale parlare con i bambini in modo tale da:

- Non trasmettere ansia.

- Non allontanarli dalla famiglia e soprattutto dalla/e loro casa/e, I TRASLOCHI NON DEVONO ESSERE FATTI IN QUESTO MOMENTO (ovviamente se non vi sono motivazioni sanitarie), ad esempio mandandoli dai nonni, da altri parenti, ecc., nel tentativo di ridurre i rischi. Questo farebbe aumentare la loro ansia e le loro paure. - Dare solo le informazioni necessarie e provenienti da fonti attendibili.

- Cercare di stimolare i propri figli attraverso giochi, attività, lavoretti, letture, etc.

- Lasciare esprimere la paura attraverso, disegni, storie e racconti, e rispondere sempre alle loro domande, cercando di rassicurarli, utilizzando anche strumenti come video e fumetti creati ad hoc e reperibili sul web.

IL TEMPO: COME ORGANIZZARLO?

Programmare la giornata è una buona abitudine sempre, oggi più che mai. Ci aiuta a sentirci meno in balia degli eventi (aspetto che aumenta l’ansia - più che la paura - che invece può essere un'emozione sana e legittima). Organizzare ci aiuta a combattere quel senso di apatia che rischia di coinvolgere i nostri figli e noi. In una giornata in casa non possono mancare: - orari scanditi da pasti bilanciati; - sport; - lettura; - gioco attivo; - compiti; - pulizie; - tempo in condivisione e tempo in solitaria.

IL GIOCO è un ottimo strumento con cui i bambini affrontano la vita (scaricando ansie, paure, comunicando ed elaborando gli eventi). Per GIOCO ATTIVO intendiamo tutto ciò che non è tecnologico, per il quale, anche nell’emergenza, valgono le stesse regole di utilizzo!

NOTA BENE: noi adulti non dobbiamo passare intere giornate tra tv e computer e neanche i nostri ragazzi! Tale comportamento non aiuta a tirare fuori e attivare quelle strategie comportamentali ed emotive che servono a gestire l’ansia. Inoltre, coinvolgere i figli nelle attività di gestione della casa, affidando loro piccoli compiti e faccende da svolgere, potrebbe aiutarli non solo ad impegnare il tempo, ma anche ad accrescere il loro senso di autonomia e di autostima.

RELAZIONI A DISTANZA: COME VIVERLE? LA TECNOLOGIA ARRIVA IN NOSTRO SOCCORSO!

Soprattutto per chi ha nonni o zii lontani e in modo particolare per quanto riguarda le coppie separate! La regola di scandire i momenti vale anche qui: diamoci un appuntamento! Prepariamoci per incontrarsi virtualmente e facciamoci trovare concentrati e presenti.

Il bello e la forza della tecnologia è che ci raggiunge ovunque ed in qualsiasi momento ma LA CURA del momento e L’ATTESA DEL MOMENTO è ciò che dà valore, importanza e gioia al momento stesso, soprattutto per i piccoli!

Se, nella mattina, hanno preparato dei disegni, dei giochi o qualcosa per e da condividere con i loro affetti a distanza, trarranno dalla videochiamata un momento di soddisfazione e soprattutto di CONNESSIONE EMOTIVA maggiore e di grande significato.

Come sempre, l’importante è non trasmettere ai bambini le nostre preoccupazioni o tristezze, ma rendere speciali e sfruttare al massimo questi momenti di CONTATTO VIRTUAL! Un carissimo saluto e abbiate cura di Voi! Federica Bernardi, Azzurra Brandi e Manuela Giuliani