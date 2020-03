"Grazie di cuore al personale di Sub-intensiva e Cardiologia del San Luca"

Altri articoli in Rubriche

venerdì, 13 marzo 2020, 21:59

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo ringraziamento effettuato Per il Comitato Paesano di Paganico da Liano Picchi al sindaco di Capannori Luca Menesini

venerdì, 13 marzo 2020, 17:44

Quando si prende in considerazione il settore dei trasporti ci sono due aspetti da considerare. Da un lato questo svolge un ruolo fondamentale nella società e nell’economia odierna, garantendo a tutti noi dei servizi e una qualità di vita superiore

venerdì, 13 marzo 2020, 11:48

Franco Fanucchi, vice sindaco di Porcari e assessore alla Protezione Civile, parla dopo l'esperienza di ieri sera (12 marzo) per le strade di Porcari con l'altoparlante che invitava i cittadini a non uscire se non per strette necessità

giovedì, 12 marzo 2020, 21:36

La scomparsa all'età di 67 anni, ad opera del Coronavirus e in piena salute, del dottor Roberto Stella (nella foto), medico di famiglia, presidente dell'ordine dei medici di Varese, responsabile nazionale per la formazione della Federazione Nazionale Medici Chirurghi e Odontoiatri, rappresenta per la categoria un fatto di inaudita tristezza

giovedì, 12 marzo 2020, 19:43

Le coste dell'isola sarda sono talmente incantevoli che solo pensare o descrivere una crociera immaginaria sui migliori luoghi da visitare, è sufficiente per iniziare a respirare la bellezza che caratterizza questi luoghi

giovedì, 12 marzo 2020, 12:21

La Gazzetta di Lucca ha pensato bene, in questa follia collettiva dove i morti di oggi rischiano di essere niente rispetto a quelli di domani, di ospitare una rubrica di benessere psicologico