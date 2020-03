Rubriche



Impegnarsi nel mercato azionario con il commercio sociale

giovedì, 5 marzo 2020, 14:19

Investire denaro con gli altri su Internet è il principio del commercio sociale. I fornitori promettono rendimenti rapidi senza costi elevati. Ma è vero? A cosa devono stare attenti i principianti quando investono nei social network.

Insieme funziona meglio Questa è l'idea alla base del Social Trading. Gli utenti condividono le loro strategie di investimento, chi lo desidera può seguirle. Sempre più piattaforme e banche offrono un servizio di social trading su internet.



Gli utenti non pubblicano le foto delle vacanze su Etoro, Ayondo o Wikifolio. Hanno messo la loro scelta di acquistare azioni in rete. I portali hanno un solo obiettivo: aumentare congiuntamente i rendimenti. Social trading è il nome del fenomeno su Internet che permette di seguire gli altri investitori sulla piattaforma per fare investimenti intelligenti. Invece di fare networking con gli amici, gli utenti seguono gli altri investitori.

Su Wikifolio.com, i trader privati presentano la loro strategia di business. Altri investitori possono poi investire in questo "Wikifolio" presso qualsiasi banca. "Qualsiasi portafoglio pubblicato che abbia almeno dieci sostenitori e che sia stato da noi valutato positivamente può essere negoziato alla borsa di Stoccarda", afferma Andreas Kern, fondatore del portale a Vienna. Fondamentalmente, i Wikifolio funzionano come un certificato di indice che l'acquirente inserisce nel suo portafoglio.

Sono coinvolte anche le banche"Esiste tutta una serie di piattaforme che offrono il commercio sociale", spiega Adrian Englschalk, consulente finanziario del Lower Saxony Consumer Centre di Hannover. Il principio di base è simile: i partecipanti rendono pubbliche le loro decisioni di investimento e tutti possono vedere se la strategia funziona. "Il vantaggio è che la maggior parte dei portali offre un elevato grado di trasparenza", spiega Englschalk. "Tuttavia, questo richiede che si sappia come muoversi e che si possa valutare la composizione di un portafoglio".

Le banche offrono ora ai loro clienti anche il commercio sociale. "Non volevamo offrire fondi classici con commissioni elevate e quindi abbiamo cercato delle alternative", spiega Florian Eismann della Fidor Bank di Monaco di Baviera. I clienti del Direct banking possono ora utilizzare la piattaforma Ayondo tramite l'applicazione e i servizi bancari online della banca. Con un semplice clic del mouse, diventano Social Traders.

Ayondo e Wikifolio non devono rendere pubblici i loro portafogli. "Si può fare social trading sia attivamente che passivamente", spiega Eismann. Chi non vuole creare il proprio portafoglio può investire con altri trader. L'investimento minimo per le piattaforme è di 100 euro.

Uno dei vantaggi dell'investimento tramite i social network è il loro costo relativamente basso: "A differenza dei fondi gestiti attivamente, non applichiamo commissioni di gestione", dice Kern. "Guadagniamo con una tassa di performance". Se un Wikifolio genera buoni rendimenti, parte di esso va alla società Wikifolio e parte al trader privato. In media, questo ammonta al 10-15 per cento dei profitti, dice Kern. Tuttavia, la royalty è dovuta solo se un Wikifolio supera il suo picco precedente.

Regolamenti bancari?

L'acquisto effettivo dei titoli viene effettuato in bundle dalla banca Lang und Schwarz, dice Kern. "Questo ci dà un costo più basso che se ognuno comprasse e vendesse i titoli singolarmente". Eismann fornisce anche l'argomento dei costi: "Le azioni non vengono effettivamente depositate presso Ayondo, ma solo replicate, quindi i costi di ordine e di transazione vengono eliminati. Nel mezzo c'è una terza parte - un broker che paga il profitto e si assicura contro i rischi corrispondenti.

Tuttavia, questo è proprio ciò che il banchiere Englschalk considera problematico: "Si tratta di investimenti ad alto rischio che vengono negoziati su portali non soggetti alle normative bancarie. Erano soggetti all'autorità di vigilanza sul commercio, ma non alla vigilanza bancaria. "Nel peggiore dei casi, sei bloccato con le tue perdite". La responsabilità è generalmente esclusa dai portali nelle condizioni generali di contratto.



"Il commercio sociale è comunque per le persone che sono interessate alle questioni del mercato finanziario", spiega Englschalk."



Chi costruisce il proprio portafoglio deve occuparsi attivamente dei propri investimenti. Lo stesso vale per il commercio sociale. "Non è una storia che puoi iniziare e poi lasciar perdere". Anche il fondatore di Wikifolio, Kern, ammette: "Il nostro gruppo target è più interessato al mercato azionario". Ma Kern dice anche: "Non consiglierei a nessuno di investire tutti i suoi soldi in Wikifolio".

"Il fattore decisivo è se il sistema si è sviluppato solidamente in tempi di prosperità così come in tempi di crisi", dice il protezionista dei consumatori Englschalk. Tuttavia, è difficile valutare questo aspetto a causa dell'elevata fluttuazione. Raccomanda quindi: "Cominciate sempre a investire con denaro fittizio piuttosto che con denaro reale. In questo modo è possibile verificare se la strategia funziona.