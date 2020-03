Rubriche : lettere alla gazzetta



"In Corso Garibaldi franata porzione di tetto"

lunedì, 9 marzo 2020, 11:04

di nicola filardi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione relativa ad una porzione di un tetto di un edificio del centro storico pericolante:

Salve,

volevo segnalare una situazione che si protrae da luglio su un edificio che suppongo essere di proprietà dello stato.

Al 115 di Corso Garibaldi dal 15 luglio almeno è franata una porzione di tetto. Stando a quanto indica la targa in marmo sulla strada è un edificio che appartiene al ministero delle finanze (direzione regionale delle entrate) e durante i Comics è stato in parte usato dalla manifestazione.

È stato segnalato in comune qualche tempo fa da un mio parente e segnalato direttamente al personale che ci lavorava durante i Comics, ma non abbiamo ancora visto interventi quantomeno rivolti ad evitare che l'acqua piovana entri a rovinare ulteriormente l'edificio.

Ho scritto alla pagina facebook del sindaco, ma non so nemmeno se il messaggio è stato letto. Ho scritto ad altre testate locali, ma non ho avuto risposta.



Ve lo segnalo nella speranza che questo acceleri i tempi di reazione per proteggere il bene.