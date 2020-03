Rubriche : lettere alla gazzetta



"Jack cerca casa"

giovedì, 5 marzo 2020, 19:29

di chiara testi

Buonasera, Jack ha nove anni, è castrato, si trova a Lucca e cerca casa perchè la sua famiglia non può più occuparsene. Cammina al guinzaglio e va d'accordo con gli altri cani. Non testato con i gatti. Per informazioni chiamare il numero 3346228584.