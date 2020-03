Rubriche : lettere alla gazzetta



"Non è colpa nostra se vendiamo a otto euro le mascherine"

lunedì, 30 marzo 2020, 13:54

di Farmacia Malagrinò Piccinni

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento della proprietà della farmacia di viale Marti con cui si spiegano le ragioni di avere, in vendita, a otto euro le mascherine per l'emergenza Coronavirus:

Gentile dottor Grandi,

leggiamo il suo commento con dispiacere: purtroppo l'articolo di cui parla, delle mascherine in cotone lavabili e riutilizzabili al cui interno si possono mettere dei filtri in TNT (dati in dotazione due), è stato acquistato a 6 euro più IVA (totale 7,32) dalla nostra Farmacia e messo in vendita a 8 euro (con un ricarico di 68 centesimi).

Si tratta di mascherine che l'azienda definisce riutilizzabili con l'ausilio del filtro in TNT, dunque non sono usa e getta, e una singola persona potrebbe non avere bisogno di altro (i filtri che suggeriscono di inserire sono garze in TNT che vengono vendute a 2 euro per 100 pezzi).

Ci è sembrata una proposta adeguata, considerando che 4 mascherine chirurgiche (usa e getta) vengono vendute nella nostra città a 10 euro (2,5 l'una), e che noi stessi le abbiamo proposte fino a qualche settimana fa a 2 euro. Siamo d'accordo con lei che in questo momento le mascherine dovrebbero essere gratuite o quantomeno a prezzi calmierati, ma purtroppo le aziende aumentano esponenzialmente i prezzi e in questo modo è difficile, oltre a reperirle, riuscire a mantenere uno standard economico adeguato: pensi che mascherine che fino a due mesi fa ci venivano proposte a 0,25/0,30 centesimi adesso costano da 1,70 in su! Stiamo cercando ogni giorno, e con grande fatica, di reperire articoli per chi ne ha bisogno: purtroppo arrivano pochi pezzi che si esauriscono subito, e quotidianamente ci confrontiamo con fornitori che aumentano i prezzi (a causa - ci dicono - della difficoltà a reperire i materiali).

Consideri poi che l'assortimento quotidianamente varia, e la settimana scorsa proponevamo anche FF2 con valvola a 6,25 (pagate 4,20 + IVA) e altre mascherine in TNT lavabili e riutilizzabili con test di laboratorio a euro 5,20 (pagate 3,30+IVA).

Siamo stati fra i primi a Lucca a trovare e a vendere il GEL MANI a prezzi in linea con il passato (a euro 9,90 quello da 500ml e da 3,90 a 4,90 quello da borsetta) e ogni giorno, nonostante le oggettive difficoltà, cerchiamo di ampliare il nostro assortimento con un occhio di riguardo alle scontistiche (politica che da sempre caratterizza la nostra Farmacia).

Siamo da sempre in prima linea per cercare di stare vicini ai nostri clienti, e continueremo a batterci per farlo confidando che, una volta attivata la produzione italiana di questi articoli e sbloccato il canale di importazione, sarà possibile tornare a proporre finalmente mascherine a prezzi ragionevoli. Speriamo dunque che questa lettera, oltre a specificare la natura dell'articolo in questione (non usa e getta, ma riutilizzabile e dunque non paragonabile alle mascherine antipolvere prodotte secondo il decreto Cura Italia e vendute a quasi due euro), possa chiarirne l'origine del prezzo d'acquisto e di vendita.