Rubriche



Quanto incidono fortuna e strategia nel gioco della roulette?

giovedì, 5 marzo 2020, 16:09

Nel settore del gioco d’azzardo le sale della roulette sono tra le più frequentate. Coloro che amano l’azzardo apprezzano questo gioco perché è molto veloce – si possono fare diverse puntate nel giro di poco tempo – ed anche perché dà la possibilità di vincere delle somme interessanti se si mettono a segno più previsioni corrette sui numeri che usciranno.

Prima ancora di chiedersi quanto incidano la fortuna e la strategia sull’esito delle partite dei giocatori, è necessario capire che l’unico modo per giocare in sicurezza è affidarsi ad una piattaforma autorizzata e legale in Italia. Tanti giocatori si iscrivono a LeoVegas perché, oltre ad avere tutte le autorizzazioni in regola, mette a disposizione diverse tipologie di roulette digitali.

Fortuna e strategia: qual è il loro impatto?

Come tutti i giochi del settore dell’azzardo, anche nel caso della roulette va tenuto in considerazione il ruolo della fortuna. Alcuni la chiamano fortuna, altri preferiscono parlare di caso: cambia il nome, ma non cambia la sostanza, perché di fatto c’è un fattore esterno al giocatore che può incidere sull’esito della partita.

La roulette non è però un gioco esclusivamente di fortuna, ci sono infatti anche delle strategie da conoscere e che si possono seguire. Negli anni sono stati condotti diversi studi scientifici per analizzare questo gioco e per tentare di stabilire un’equazione che consentisse di prendere sempre la scelta giusta per vincere. Ad oggi questa equazione non esiste, infatti nessuno studio scientifico è riuscito ad individuarla.

Nonostante l’equazione perfetta debba ancora essere scoperta – sempre che la si possa realmente scoprire – sono state definite alcune strategie, ad esempio la Martingale o la D’Alembert. I giocatori più esperti hanno studiato le strategie e le hanno interiorizzate, acquisendo la capacità di prendere la decisione giusta al momento giusto.

Va sottolineato che non basta studiare ed applicare pedissequamente le strategie vincenti, perché nonostante vengano definite tali non portano sempre alla vittoria. La vittoria non è sicura proprio perché va tenuto in considerazione l’elemento caso, che potrebbe far perdere anche applicando la giusta strategia, così come potrebbe portare alla vittoria pur giocando senza alcun criterio guida.

Aumentare le probabilità di vittoria riducendo gli errori

Per aumentare le probabilità di vittoria, oltre allo studio delle strategie maggiormente utilizzate, potrebbe tornare utile conoscere gli errori più frequenti ed imparare ad evitarli. Il consiglio che viene dato dai giocatori esperti è di imparare a controllare le emozioni: scommettere lasciandosi trasportare dall’emotività può giocare brutti scherzi e mettere in pericolo il capitale di cui si dispone.

Un altro consiglio dato di frequente è imparare a gestire il denaro, facendo delle puntate non eccessivamente alte rispetto all’ammontare complessivo che si possiede e non arrivando mai a giocare per recuperare le perdite. Quando si inizia a giocare alla roulette – ma vale per ogni altro gioco del settore azzardo – bisogna essere consapevoli che il denaro delle puntate potrebbe andare perduto. Le puntate successive non devono mai essere fatte con lo scopo di recuperare le perdite, perché ciò porterebbe l’emotività a prendere il sopravvento e farebbe diminuire la probabilità di vincere.