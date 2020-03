Rubriche : lettere alla gazzetta



"Soli contro il virus, non abbandonateci"

mercoledì, 18 marzo 2020, 21:36

di Andrea Pampaloni

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve testimonianza inviata alla nostra redazione da un gruppo di operai di un'azienda del comparto ceramico di Reggio Emilia:

Siamo un gruppo di lavoratori Lucca del comparto ceramico dell'Emilia Romagna che vive a Reggio Emilia in contatto con altri colleghi in tutta la penisola.

#noidobbiamouscireOperai spaventati che devono comunque recarsi nelle Ceramiche EMILIANE VENETE TOSCANE Etc.. Scene di isteria da paura di Contagio sono all'ordine del giorno.

Basterà una mascherina (gratuita)per non infettarsi e non contagiare l intera famiglia? Le aziende già si attengono alle linee guida ordinarie. DA SEMPRE, ma qui si tratta di pandemia e stiamo mettendo a rischio noi stessi e gli altri!

Ma che tutele abbiamo se restiamo a casa? Siamo tra l'incudine e il martello! Questo "Slogan" non è di una singola persona, ma di una intera categoria che per gli interessi di pochi deve esporsi pericolosamente. Non abbandonateci!