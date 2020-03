Rubriche



Tour in barca sulle coste della Sardegna: cosa visitare?

giovedì, 12 marzo 2020, 19:43

Le coste dell'isola sarda sono talmente incantevoli che solo pensare o descrivere una crociera immaginaria sui migliori luoghi da visitare, è sufficiente per iniziare a respirare la bellezza che caratterizza questi luoghi. La sua geologia narra una storia ben precisa, fatta di un mix di colori, montagne e zone verdi dove la natura si specchia sull'acqua, per questo fare un tour in mare con una piccola barca è un'attività molto gradevole e riserva tantissime sorprese.

Per fare un tour in mare devi fidarti a un'ottima azienda dinoleggio barche Sardegna, sono sempre di più i turisti e i cittadini della costa tirrenica che scelgono di trascorrere un weekend sulla costa sarda per navigare le acque o fare un mini tour per il Tirreno. Ecco le migliori zone da visitare nei pressi della costa sarda.

Costa Smeralda

A sud di Porto Rotondo si trova Porto Oro, un delizioso porticciolo dove potrai ammirare l'acqua limpida e turchese che caratterizza queste zone. Se vuoi fare un bagno puoi dirigerti verso Razza di Juncu, una delle spiagge più belle di tutta la Penisola, conosciuta in tutto il mondo per le acque del suo mare limpide e pulite, qui potrai ammirare i fondali marini e spiare le numerose specie di pesci che nuotano liberamente. Appena oltre la spiaggia, vedrai dal mare la fauna verde che cresce spensierata, uno spettacolo davvero intrigante che unisce una geologia ricca che comprende sabbia, mare, verde e collina.

Dopo circa 13 miglia di navigazione verso sud incontrerai il Golfo di Capo Ferro, questa è un'altra spiaggia molto famosa per la sua bellezza esclusiva dove fare un bagno o una nuotata. Uno dei porti più caratteristici di queste zone è sicuramente Cannigione, antico porto di pescatori che ormai è una meta turistica.

L'Arcipelago della Maddalena

A soli 7 miglia di distanza dal porto di Cannigione si trova questo luogo che è un paradiso naturale, tutto da ammirare dal mare. Qui è possibile anche accedere al parco ma bisogna fare molta attenzione e non rovinare o mettere in pericolo la vegetazione, queste misure ne fanno un luogo magico.

Arrivato a Cala Coticcio potrai rilassarti in baia e poi fare un piccolo tour verso est per dare un'occhiata alla bellissima isola di Caprera. Qui la geologia dell'isola raggiunge il suo massimo splendore, le rocce antiche di colore rosa circondano la piccola isola ed emergono piccoli isolotti dal mare: l'isolotto degli Sperduti di Caprera è sicuramente il più poetico.

Verso nord est: Santa Maria e le altre isole

La piccolissima isola di Santa Maria è semplice da raggiungere e costituisce uno spettacolo balneare, la spiaggia rosa di Budelli è unica al mondo ma è possibile solo ammirarla dalla barca. L'arcipelago termina con l'isola di Spargi, Cala Corsara è composta da 4 piccole spiagge che si estendono verso la zona est e si possono vedere piante di origine rara, grazie al clima e all'ecosistema. Le coste e gli scogli presentano colori rosei e grigi, con una forma molto fantasiosa che il vento nei secoli è riuscito a scolpire naturalmente come un artista.