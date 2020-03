Rubriche : la casa dei sogni



Vendesi appartamento in palazzo stile Liberty sulla circonvallazione

mercoledì, 18 marzo 2020, 09:55

di essegi immobiliare

#iorestoacasa In considerazione di questo momento difficile e particolare, l'Essegi Immobiliare, vuole comunque provare a tenervi compagnia, perché mai come in questo momento, la parola CASA si rivela un bene importante e fondamentale.

Lucca, circonvallazione zona Porta San Pietro, in PALAZZO NOBILE STILE LIBERTY. vendesi appartamento posto al piano 3° ed ultimo, mansardato, ristrutturato con ottime finiture. E' composto da: ingresso soggiorno con angolo cottura, camera con divisorio e bagno. Classe energetica G 175 kWh/mq all'anno..

Rich. 150000€

https://www.essegi.lucca.it/it/immobile/3248/appartamento-lucca-circonvallazione-ia03463

Pur restando a casa, il nostro staff è a vostra disposizione a mezzo mail: info@essegi.lucca.it , scriveteci oppure se preferite essere richiamati, inviateci il vostro recapito telefonico e noi vi richiameremo.

Back Office/Segreteria

ESSEGI IMMOBILIARE SRL

(+39)0583-492604

www.essegi.lucca.it