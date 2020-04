Rubriche : la casa dei sogni



Bellissimo appartamento in affitto nel centro storico

giovedì, 23 aprile 2020, 12:12

di essegi immobiliare

#iorestoacasa, ma continuo a lavorare per ripartire al meglio. Oggi vogliamo proporvi questo grazioso appartamento in Affitto in Centro Storico a Lucca.



AF02937-bis Lucca, centro storico, in zona facilmente raggiungibile con l'auto, caratteristico appartamento arredato posto al Piano 3° di palazzo ristrutturato, composto da ingresso, soggiorno, cucinotto con accesso su bella terrazza abitabile, camera matrimoniale, bagno con doccia, cabina armadio. Aria condizionata. Euro 700 mensili più spese condominiali. Solo Affitti Transitori.



https://www.essegi.lucca.it/it/immobile/3258/appartamento-lucca-centro-storico-af002937-bis