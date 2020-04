Rubriche



Casinò online con licenza, perché conviene sceglierli?

mercoledì, 22 aprile 2020, 12:54

Da diversi anni ormai le piattaforme di gioco online sono popolari in Italia, un Paese che sta vivendo un momento particolare della sua storia. Ad ogni modo, anno dopo anno il numero di iscritti cresce e con esso anche il numero di giochi disponibili in versione digitale. Lo sviluppo delle piattaforme e dei nuovi giochi è fatto con l’intento di soddisfare le richieste dei clienti e di offrire loro un’esperienza di gioco di altissimo livello.

Agli amanti dell’azzardo non resta che scegliere a quale casinò telematico iscriversi e con quali giochi tentare la fortuna. Il primo controllo da effettuare prima di iscriversi al casinò è verificare che questo abbia ricevuto l’autorizzazione dall’AAMS. Trattandosi di puntate con soldi veri, infatti, è fondamentale non lasciarsi ingannare da piattaforme che promettono alti bonus e condizioni eccessivamente vantaggiose.

Perché scegliere i casinò autorizzati

La domanda che si pongono tutti gli amanti dell’azzardo che si avvicinano al mondo digitale è perché dovrebbero scegliere delle piattaforme autorizzate, invece di preferire quelle che offrono delle condizioni migliori e dei bonus apparentemente più vantaggiosi. La prima risposta che si può dare è che solo i casinò che hanno ricevuto l’autorizzazione dall’AAMS sono legali nel nostro paese e che giocare su una piattaforma senza autorizzazione significherebbe commettere un’azione illecita.

Non a tutti comunque potrebbe importare dell’azione illecita, alcuni potrebbero essere comunque disposti ad infrangere la legge per vincere di più. A chi la pensa in questo modo va spiegato che solo nei casinò on line in Italia con licenza il giocatore sarà tutelato e non correrà il pericolo di mettere a rischio i suoi soldi. Le piattaforme senza autorizzazione non possono infatti dare alcuna garanzia agli iscritti e potrebbero chiudere da un momento all’altro senza dare spiegazioni.

Cosa devono fare i casinò per ottenere la licenza

Per ricevere la licenza da parte dell’AAMS le piattaforme digitali devono dimostrare di rispettare alcuni requisiti. Questi sono stati stabiliti per garantire agli iscritti un’esperienza di gioco sicura e nel pieno rispetto della privacy, oltre che delle garanzie economiche necessarie per giocare in tranquillità. Le piattaforme devono innanzitutto sviluppare la loro tecnologia facendo riferimento alle ultime innovazioni in termini di crittografia, così da garantire protezione e privacy a tutti gli iscritti.

È importante inoltre avere una politica sulla privacy chiara e trasparente. Prima di iscriversi i clienti devono avere la possibilità di scoprire quali tipologie di informazioni vengono memorizzate e con chi possono essere condivise. In questo modo i futuri clienti sapranno come saranno trattare le loro informazioni personali, sottolineando comunque che nessuna informazione sensibile sui metodi di pagamento sarà condivisa con terzi e che saranno offerti agli iscritti solo metodi di pagamento sicuri.

I casinò autorizzati in Italia devono anche avere un servizio clienti professionale. Nella maggior parte dei casi i servizi di assistenza sono attivi ventiquattro ore su ventiquattro, o comunque per gran parte della giornata, in modo da essere sempre al fianco degli iscritti e da risolvere in poco tempo eventuali problemi che potrebbero insorgere. Il rispetto di tutti questi criteri consente di inoltrare la richiesta per l’autorizzazione e di ricevere l’autorizzazione dall’AAMS per iniziare a lavorare in modo legale in Italia.