Colombini replica ai Fantastici Quattro

martedì, 28 aprile 2020, 20:45

di andrea colombini

Il presidente del Puccini e la sua Lucca Festival risponde immediatamente all'attacco contenuto nel comunicato diffuso dall'ufficio stampa di Palazzo Orsetti e, come al solito, non si risparmia:

Gentilissimo Grandi,

leggo le parole dell'amministrazione comunale a me rivolte e debbo ovviamente rispondere, con l'entusiasmo e la pacatezza di chi come me è uso a vivere in un paese democratico, dove ognuno - nel rispetto e nella consapevolezza dei propri ruoli - può dire ciò che pensa e si prende il carico di ciò che pensa.

Quindi

a) ringrazio l'ufficio stampa del Comune di dare così tanta importanza alle parole su facebook di un comune cittadino - segno che così comune non sono. MA SICCOME non faccio politica, non ho intenzione di farne e anzi sono sempre stato oltretutto un sostenitore del presente governo mi chiedo: l'Ufficio Stampa del Comune si è anche preoccupato di scrivere che ne so a Vittorio Sgarbi il quale il 24 aprile alla Camera ha detto, e con termini molto più violenti dei miei, parole molto più decise - e basandosi su dati dell'Itituto Superiore di Sanità, quelle che ho citato e cito IO - e più dirette delle mie, invocando appunto anche una dittatura in questo paese? HA SCRITTO ANCHE A MATTEO RENZI che ha espresso più volte esattamente gli stessi principii? Ha scritto alla CEI che si è giustamente permessa di sottolineare le profnde iniquità e controversie dei provvedimenti del Governo, come ho fatto io semplice cittadino? Ebbene se non l'hanno fatto, o io sono più potente e importante di costoro -e ne ho citati solo alcuni, molti altri amministratori hanno detto ciò che io ho solo parzialmente detto - oppure ci sono evidenti distonie;

b) si dice che io ho negato la gravità dell'epidemia. L'ho fatto come ha fatto Sgarbi e come fanno molte altre fonti, anche fonti mediche, in molte parti d'Italia. Vi invito a prenderne atto a meno che per voi conti soltanto quello che scrive Repubblica o il Corriere della Sera. E L'HO FATTO ONORANDO E RISPETTANDO PIU' VOLTE LE MORTI CON CORONAVIRUS E TUTTI COLORO CHE HANNO PERSO LA VITA, ma basandomi sui dati INOPPUGNABILI dell'Istituto Superiore di Sanità - ovvero 0.175% della popolazione italiana infettata e lo 0.08% della popolazione italiana morta per il Virus. Ed ho aggiunto più volte che "NEL RISPETTO DEI MORTI (nota bene l'espressione che uso più volte!!!), NON SI PUO' DIRE CHE QUESTA SIA UNA TRAGEDIA NAZIONALE PER CUI VALGA LA PENA DI FAR MORIRE DI FAME, DOPO 50 GIORNI DI RECLUSIONE, IL 30% DELLA POPOLAZIONE ITALIANA IN EVIDENTE STATO DI DISAGIO ECONOMICO". LO DICO, LO DIRO' E LO AFFERMERO' SEMPRE A MENO CHE, COME AVVIENE NEGLI ALTRI PAESI DEL MONDO, NON SI PROVVEDA A SOSTENERE CHI MUORE DI FAME CON SOLDI A FONDO PERDUTO.

c) ho detto che se queste misure le avesse prese una Amministrazione di Centro Destra, PROBABILMENTE si sarebbe gridato al golpe ed alla dittatura: lo penso e lo ribadisco. E' una mia opinione e siccome non è irrispettosa ma è solo un mio punto di vista, RINGRAZIO DIO CHE C'E' LA COSTITUZIONE CHE MI CONSENTE DI ESPRIMERMI. QUELLA COSTITUZIONE NEL RISPETTO DELLA QUALE INVITO L'UFFICIO STAMPA DEL COMUNE - Comune che giusto oggi ho LODATO sempre su Facebook per aver deciso la riapertura di Mura e Parco Fluviale, CASOMAI...Forse è il caso che ascoltaste tutti i miei interventi! - A PRENDERE ATTO DEL SIGNIFICATO GIURIDICO E DA MOLTI SEGNALATO APPUNTO COME ANTICOSTITUZIONALE DEI DECRETI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. Ma capisco che diritto costituzionale non l'abbiano studiato, ma io e MOLTI ALTRI GIURISTI E GIORNALISTI E UOMINI DI INFORMAZIONE ITALIANA si e anche essi come me, umile cittadino, la pensano esattamente così. INDI MEGLIO INFORMARSI e comunque bene ricordarsi che la libertà di stampa, quando NON OFFENSIVA, è sancita proprio dalla Costituzione.

d) l'articolo del Comune è da ritenersi profondamente lesivo della Mia Persona, sia nel mio status di cittadino che esprime una opinione (RIPETO DOPO CHE ALTRI PRIMA DI ME, ALTRI BEN PIU' ALTI LO HANNO FATTO E PUBBLICAMENTE) non offensiva nei confronti di nessuno ancorché profondamente critica (non mi sembra che anche il Sidaco di Capannori o Ascom abbian fatto di meglio, carta alla mano) e COMUNQUE UFFICIALMENTE RISPETTOSA DEI MORTI, sia nella mia funzione professionale, mettendomi in cattiva luce davanti alla collettività ed inficiando mie future iniziative. Inutile dire che ho già dato mandato ai Miei Legali di valutare la posizione in merito senza alcun tipo di remora, dispiacendomi molto per le parole che vengono a nome di una Amministrazione che, lo ripeto, proprio oggi ho lodato pubblicamente per le sue prese di posizione.

Resto delle mie idee: condivisibili o meno ma comunque SEMPRE ESPRESSE DOPO CHE ALTRI LO HANNO FATTO E IN BEN ALTRO SEDI UFFICIALI. SEMPRE ESPRESSE NEL RISPETTO ANCHE DI UN SOLO MORTO - OGNI MORTE DI UOMO MI DIMINUISCE diceva Hemingway - SEMPRE ESPRESSE SENZA OFFESE O MENZOGNE MA SOLO SU DATI UFFICIALI DELL'ISS. RIPETO, MEGLIO ASCOLTARVI LE PAROLE DI SGARBI E DI MOLTI ALTRI GIORNALISTI E PERSONE DI OPINIONE prima di venire a cercare Colombini.

Ma se Colombini costituisce una voce importante della città, una voce scomoda, un possibile avversario politico, sappiate che almeno per l'ultimo punto che ho detto siete in profondo errore. Ma sono comunque problemi vostri.

Colgo l'occasione per ribadire la mia stima al Sindaco come ho fatto oggi pomeriggio: se ho detto qualcosa che non vi va bene, spiacente. Ma sono un cittadino e lo faccio da cittadino. Rispettoso dei Morti ma ancor prima DEI VIVI CHE TRA SEI MESI SARANNO MORTI E SARANNO IN DISPERAZIONE, COME IN MOLTI GIA' SONO, PERCHE' SI FANNO I DANNI E LE PEZZE NON ARRIVANO.

E se ve lo deve dire Colombini, vuole dire - MOLTO MALE PER IL COMUNE - che non avete ben ascoltate le altre e tanti voci di dolore che si levano oggi dappertutto e si sono levate nei giorni scorsi.

E questo sarà non un problema Vostro ma un problema di tutti noi.