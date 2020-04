Rubriche : lettere alla gazzetta



Coronavirus, ci mancava solo l'Anpi a romperci i coglioni con Resistenza e Costituzione (calpestata dal governo Pd-5Palle)

sabato, 18 aprile 2020, 11:29

di filippo antonini

Come sempre l'Anpi senza partigiani ché, ormai, sono tutti morti o quasi, celebra la Liberazione e la Costituzione, ma nemmeno una parola sulle misure liberticide con cui la Sinistra e i dementi grillini hanno violato le libertà costituzionali riducendola a carta straccia.

Pubblichiamo l'intervento del presidente dell'Anpi Lucca aggiungendo che dopo 75 anni sono capaci di chiamare in causa la Costituzione solamente quando bisogna rievocare il fantasma del fascismo o del sovranismo:

Oggi, settantacinque anni fa, i partigiani e le partigiane scendevano giù dai monti e dalle valli, unendosi al popolo italiano, per liberare il Nostro Paese dall'invasore nazista e dal fascista collaborazionista. Purtroppo, causa l'emergenza sanitaria che sta investendo tutto il Mondo, non ci è data la possibilità di festeggiare e ricordare questo importante anniversario come avremmo dovuto e desiderato.

L'ANPI, con il grande senso di responsabilità che l'ha sempre contraddistinta nei momenti più difficili e bui della Nostra Repubblica, - da subito - ha cancellato le numerose iniziative organizzate sul territorio. Questo tuttavia non ci esime dal ricordare, anzi diviene più doveroso e di maggior significato, ricordare e riappropriarci del 25 Aprile, quale giornata non solo di Festa Nazionale ma anche di lotta, ed in questi giorni, con più forza e convinzione, di vera e propria resistenza.

Oggi, di fronte a questa terribile emergenza sanitaria, ha un valore ben più grande riscoprire gli ideali della Resistenza, i valori della Costituzione e l'esempio di quei partigiani e partigiane che scelsero la via dei monti, non solo per coraggio ma anche per dignità e riscatto, civile e morale, dopo vent'anni di dittatura fascista. A maggior ragione, in questi giorni, i valori della Costituzione dovranno essere di insegnamento ed auspicio, oltre che sempre presenti nella Nostra testa e nei Nostri cuori.

Affinché da questa terribile emergenza sanitaria, oltre che ospedaliera, ci si esca tutti insieme, non lasciando indietro nessuno, con la massima solidarietà nazionale ed internazionale, rimettendo al centro del Nostro agire quotidiano, sia individuale che collettivo, i grandi ideali della Carta Fondamentale. In particolare quell'art. 32 della Costituzione, troppo spesso disatteso ed inapplicato da privatizzazioni e tagli alla sanità; schiacciato dalla riforma del Titolo V°, in cui una materia così delicata e strategica come la sanità è stata delegata alle regioni o stretto dall'art. 81 della Costituzione, in cui si impone agli Stati europei il pareggio di bilancio, rafforzando di fatto una politica di austerità, a discapito dell'istruzione, della sicurezza, del sociale e della stessa sanità pubblica. R

imettere - pertanto - al centro del Nostro agire politico, i primi tredici articoli della Costituzione ed i grandi ideali di libertà, uguaglianza e giustizia, riappropriandoci, appena finita l'emergenza, come la Storia ci ha sempre insegnato, delle strade e delle piazze, ponendo con forza il grande tema della partecipazione e della rappresentanza nel Paese.

La Costituzione, i Nostri partigiani e partigiane, ci parlano, dialogano con Noi, ed è Nostro compito saperli ascoltare e trarne l'insegnamento massimo, ora come allora, in cui affermavano che “Più il nemico è forte e meno bisogna aver paura”, perché come come ripeteva il grande giurista Calamandrei “Vivi e presenti con noi/finché in loro/ ci ritroveremo uniti/ morti per sempre/ per nostra viltà/ quando fosse vero/ che sono morti invano”. Ora e sempre Resistenza!! Buon 25 Aprile a tutte e tutti!!