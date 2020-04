Rubriche : lettere alla gazzetta



Coronavirus, insorge Marco Simonetti: "Il costo delle mascherine è una vergogna e la politica ha distrutto anche la salute"

domenica, 5 aprile 2020, 21:40

di marco simonetti

Questo bellissimo e durissimo intervento di un noto medico odontoiatrico lucchese dovrebbe far riflettere tutti quei politici che si sciacquano la bocca con parole senza senso e non ricordano che i primi a causare la rovina del sistema sanitario nazionale sono stati proprio loro:

Caro direttore,

ho letto molto volentieri il tuo articolo sul costo spropositato e sproporzionato delle mascherine protettive e mi sono subito venute in mente alcune riflessioni.

Il mio primo pensiero in questo momento va ai tanti amici e colleghi medici che a Lucca, come in altre parti d’Italia, stanno lottando e combattendo con tutte le loro forze e tutte le loro energie, fisiche e mentali, contro questo virus che in maniera subdola e silenziosa è piombato addosso al mondo intero. I nostri medici ed i nostri infermieri sono un’eccellenza, non siamo secondi a nessuno ma non voglio nemmeno immaginare cosa sarebbe potuto accadere se il virus avesse colpito altre latitudini. Vi assicuro che piango tutti i giorni l’ingente numero di morti che abbiamo, e questo momento di drammaticità mi addolora profondamente.

Purtroppo questo nemico invisibile ha messo tristemente in evidenza tutte le nostre lacune amministrative. Anni e anni di scellerati tagli alla sanità. Il fallimento del decentramento sanitario demandato alle autonomie regionali. Costi portati all’osso. Posti letto diminuiti. Personale medico ed infermieristico ridotto ai minimi termini e con turni massacranti, a discapito di assunzioni di amministrativi all’interno delle ASL. La politica ha distrutto anche questo: il nostro bene più grande, la Salute.

La Salute, la nostra cosa più preziosa, tutelata anche dalla Costituzione, defraudata da una politica che ha mangiato ogni cosa. Caro Direttore, ci conosciamo e ci stimiamo reciprocamente da anni, e sai bene che non ne faccio nemmeno più una battaglia di colore o di bandiera. Da 25 anni c’è numero chiuso per l’accesso alle Facoltà Mediche delle nostre Università, le migliori al Mondo, e adesso mancano i medici. Ce ne accorgiamo solo adesso? Ma dove cavolo erano i nostri illuminati amministratori quando negavano il diritto di iscriversi ad una facoltà medica, obbligando i candidati ad un assurdo test psico attitudinale da 90 min, su cui si può basare una intera vita?

Sono venuti in nostro soccorso medici dall’Albania, da Cuba e da altre parti del mondo, e grazie mille comunque ai colleghi stranieri che sono corsi in nostro aiuto.

Abbiamo in Italia delle eccellenze mediche, con delle competenze straordinarie, che percepiscono stipendi vergognosi per il loro operato. Stipendi ridicoli rispetto a quelli che percepiscono i nostri amministratori politici. E adesso sono loro, i ”Camici Bianchi”, i salvatori della patria, gli eroi. Vi prego tutti: ricordiamocelo, quando tutto questo finirà. Perché finirà!

Sono un dentista e nella nostra Clinica prima di sospendere l’attività, avevamo aumentato gli standard qualitativi di sicurezza e di protezione che già attuavamo in precedenza. In questi giorni di stop forzato non siamo stati fermi. Anzi, stiamo lavorando ulteriormente per implementare tutte queste misure, perché alla nostra riapertura vorremo essere super pronti e super preparati così da poter lavorare in massima sicurezza, nel rispetto nostro, del nostro personale sanitario e soprattutto nel rispetto e nella tutela della salute dei nostri pazienti.

Tutto ciò però si sta scontrando con una tristissima realtà che forse non era prevista. I presidi di sicurezza (DPI: Dispositivi di Protezione Individuale ) mascherine, camici monouso, guanti, ma anche disinfettanti ed altro sono diventati introvabili. Eh già! Noi italiani non eravamo pronti a tutto questo. Molti dei dispositivi che avevamo in magazzino ci è parso giusto e doveroso, e così hanno fatto anche nostri colleghi, donarli agli ospedali e ai colleghi sanitari che combattono in prima linea; in trincea, come in tempo di guerra. I nostri medici ed i nostri infermieri sono stati abbandonati a se stessi senza dispositivi di protezione.

I tagli economici alla sanità hanno purtroppo messo in evidenza anche questa vergognosa realtà. Ripeto: ricordiamocelo quando tutto finirà!

Ma il fenomeno ancor più vergognoso a cui sto personalmente assistendo è l’aumento spropositato dei prezzi di questi dispositivi di protezione che sono lievitati, decuplicati ed anche più. Normali mascherine chirurgiche che acquistavamo a 2.80 euro a confezione da 50 pezzi, oggi in commercio a 2 euro l’una! Non parliamo di camici monouso, di mascherine FFP2, FFP3 (quelle con la valvola per intendersi) introvabili e con costi inaccettabili.

Sono 30 giorni che veniamo costantemente martellati dai social, da messaggetti che tutti saremo più buoni, che ci riabbracceremo tutti con rinnovato affetto, ed invece assistiamo per l’ennesima volta all’egoismo più sfrenato. Al pensare solo ed esclusivamente a se stessi, ai propri interessi. Ma cosa siamo diventati? Speculazioni vergognose come queste, sulla salute e sulla pelle di tutti i cittadini avvenivano al tempo della II° guerra mondiale. Almeno così ho letto e così mi raccontavano i miei nonni. Ma adesso è inammissibile, ci vuole un garante. Le istituzioni devono calmierare questo ignobile approfittarsi. Denuncio questo anche perché vorrei che gli Ordini Professionali e le nostre Associazioni di categoria intervenissero. E siccome tutto finirà: ricordiamocelo!

Chi in questo momento fa speculazione sugli altri e su chi soprattutto non può permettersi economicamente certe cose è a dir poco un criminale. Dove si finirà? In questo momento storico di così grande difficoltà sotto tutti i punti di vista, e non ultimo sotto il profilo economico, come si può essere così meschini e cinici? E’ come se noi, alla riapertura del nostro studio, proponessimo prestazioni con un costo 10 volte più alto rispetto al passato, questo sarebbe una follia morale e deontologica, oltre che imprenditoriale. Ma se c’è chi specula, in questo momento così difficile, il mercato rischia di finire in una spirale incontrollabile. Faccio quindi di nuovo appello a chi di dovere si promuova a garante.

Cerchiamo di tirare fuori il meglio di noi stessi e non il lato più oscuro. Perché cosi come è vero che tutto finirà non è, a mio modesto avviso, altrettanto vero che tutto andrà bene. Andrà tutto bene se saremo tutti pronti e preparati a ripartire. Andrà tutto bene anche se in questo periodo buio tutti avranno fatto correttamente e onestamente la propria parte.