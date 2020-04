Rubriche : lettere alla gazzetta



Coronavirus, la raccolta di Natale Mancini... minuto per minuto

sabato, 11 aprile 2020, 14:42

di natale mancini

Natale Mancini, promotore di una raccolta fondi a favore dell'ospedale di Lucca, ci invia un aggiornamento sull'utilizzo della somma raccolta:

Un aggiornamento della raccolta fondi e come sono stati utilizzati: premesso che c'è stato un ritardo nell'accredito dovuto ad una revisione di questa raccolta da parte di Facebook come riportato anche sul sole 24 ore nell'articolo allegato https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-e-crowdfunding-boom-donazioni-online-ma-l-ospedale-deve-aderire-raccolta-fondi-ADU6ITGLa revisione è stata superata positivamente poichè la raccolta era ufficiale ed autorizzata dall'azienda che ha ringraziato ufficialmente con un comunicato stampa già pubblicato sulla Gazzetta di Lucca.

L'importo a disposizione di € 33.475,32 al netto delle commissioni della piattaforma è stato impiegato nel seguente modo: - quanto ad € 26.275,32 come parziale quota per l'acquisto di Centrale di monitoraggio IntelliVue Information Center alta intensità di cura per la gestione di 8 posti letto. Display LCD 24" Widescreen. Completa di accessori. Incluso di 2 moduli trasporto monitor, cablaggi, 3 cavi ECG ; la differenza per saldare questa apparecchiatura sanitaria è di circa 54.000,00 ed è stata raggiunta con una joint venture con donazioni da parte di aziende e cittadini prevalentemente del territorio. - quanto ad € 2.000,00 sono stati girati alla Croce Rossa Comitato di Lucca per acquisto dei DPI e altro materiale protettivo. - quanto ad € 5.200,00 saranno impiegati la prossima settimana per il pagamento di DPI FFP2 la cui distribuzione dovrebbe avvenire a breve.