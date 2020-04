Rubriche



Dalle slot machine alle slot online: la storia

mercoledì, 15 aprile 2020, 12:39

I casinò sono una delle attrazioni più intriganti e curiose per gli amanti del gioco d’azzardo. Anzi, si potrebbe dire che rappresentano il luogo di ritrovo ideale per tutti i giocatori del mondo. Che si tratti di casinò vero e proprio o di casinò online, al giorno d’oggi non fa molta differenza. Con lo sviluppo della rete e delle varie tecnologie che praticamente tutti abbiamo a disposizione, iniziare a giocare alle jackpot slot (slot con jackpot) è possibile per chiunque. I casinò, d’altronde, hanno assunto un ruolo molto particolare nella cultura popolare, tanto da arrivare a fondersi persino con il cinema e la letteratura. Alzi la mano chi non ha mai visto o sentito nominare qualche slot ispirata a personaggi storici di film, se non film stessi ispirati all’universo dei casinò. Anche in Italia, ormai, i giochi di questo tipo sono molto diffusi e le più recenti slot machine elettroniche si presentano con un cabinato dotato di pulsantiera collegate fisicamente a dei modem, così da consentire la trasmissione delle statistiche di ogni singola macchina via internet. Se con la nascita della rete ci si limitava a collegare tra loro computer situati nei medesimi locali, oggi i giocatori possono comunicare tra loro da ogni parte del mondo. Le slot online stanno praticamente soppiantando quelle fisiche.

I casinò online, infatti, si comportano come le classiche macchine con le quali tutti gli esperti del settore sono abituati ad avere a che fare, emulando perfettamente ogni fase di gioco. All’inizio degli anni 2000 si sono visti i primi casinò online, con tanto di regolamenti appositi. In Antigua e Barbuda fu stilato il “Free Trade and Processing Zone Act”, che consentiva il gioco via internet con una licenza rilasciata dal ministero del piccolo Stato dei Caraibi. Gli sviluppatori di giochi online non hanno perso tempo nel dar vita a una concorrenza serrata della quale il primo beneficiario è proprio l’utente finale, che si ritrova continuamente corteggiato da promozioni sempre più accattivanti e convenienti delle precedenti, ma sempre nel rispetto del gioco sicuro e della riservatezza dei dati personali, grazie alle moderne connessioni protette. La vincita più grande nella storia dei casinò online, tra l’altro, è abbastanza recente: tra il 2010 e il 2020 il record mondiale si è attestato sui 20 milioni di dollari. Il tutto puntando solo pochi centesimi.

Blackjack, Poker, Roulette, Baccarat: non manca proprio nulla nell’offerta generale, ma le slot hanno conservato comunque l’abitudine e la pretesa di aggiornarsi in continuazione. Come intuibile, i giochi online sono accessibili anche da mobile e talvolta godono anche di app specifiche. Basta fare attenzione a piccoli accorgimenti per essere sicuri di scaricare correttamente i dati e di possedere sul proprio dispositivo i requisiti tecnici indispensabili per supportare grafiche, audio e quant’altro. Chi non è pratico di slot online, comunque, può sempre imparare gratuitamente: testare il gioco è tranquillamente consentito grazie all’apposita modalità “demo”, che guida l’utente nelle basilari dinamiche delle singole slot per apprenderne al meglio funzionamento e meccanismi. La storia delle slot online ha già conosciuto una miriade di rivoluzioni sconvolgenti nel giro di pochi decenni. L’impressione di tutti è che avrà sempre qualcosa da raccontare.