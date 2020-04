Rubriche



Fare acquisti online con i codici sconto conviene: ecco perché

giovedì, 23 aprile 2020, 00:20

Rispetto a pochi anni fa, lo shopping è cambiato in modo significativo, e così anche il modo di fare compere. Sempre più persone decidono di rinunciare alle code alla cassa e a tutti gli altri inconvenienti correlati con la spesa fatta in un centro commerciale per dedicarsi agli acquisti online: così, non ci si deve preoccupare del traffico, della ricerca di un parcheggio, della confusione tra le corsie il sabato pomeriggio, e così via. Se inizialmente lo shopping online veniva privilegiato soprattutto per la praticità e la comodità che garantiva, permettendo a chiunque di ricevere a domicilio la merce ordinata, oggi una delle ragioni più importanti per cui si opta per gli e-commerce è rappresentata dal risparmio di cui si può usufruire. Merito di siti come Scontiebuoni, che propongono codici sconto facili da usare e davvero convenienti.

Risparmiare facendo acquisti su Internet

Chi naviga sul web, in effetti, ha l’opportunità di trovare un gran numero di offerte in grado di assicurare sconti – non di rado molto consistenti – sulle categorie merceologiche più varie: i device elettronici e i vestiti, ma anche il food, i cosmetici, i prodotti per la casa, e così via. Sono davvero tanti gli store virtuali che mettono a disposizione promozioni di questo genere. In alcuni periodi dell’anno, poi, i prezzi diventano ancora più bassi: è quello che accade in occasione dei saldi invernali o il giorno del Black Friday.

I codici sconto

I codici sconto non sono certo una novità che è stata introdotta con gli e-commerce, visto che hanno fatto la propria comparsa addirittura alla fine del XIX secolo. Nel corso del tempo, però, la loro conformazione e le loro modalità di fruizione sono cambiate: adesso i coupon non sono altro che sequenze composte da numeri e lettere grazie a cui chi gli utilizza può beneficiare di un sacco di vantaggi.

Come funzionano gli sconti

Gli sconti proposti possono essere di vario tipo e di diverse entità: ci sono, per esempio, quelli che garantiscono uno sconto fisso a fronte di una spesa minima (per esempio, 5 euro di sconto ogni 50 euro di spesa); e quelli che, invece, assicurano uno sconto in percentuale (per esempio, 10% di sconto sulla spesa totale, a prescindere dall’importo complessivo). In questo secondo caso, la somma che si può risparmiare è tanto più elevata quanto più è consistente lo scontrino: il 10% di sconto per una spesa di 10 euro è 1 euro, per una spesa di 100 euro è 10 euro.

Perché i buoni sconto sono utili per tutti

Nel caso dei buoni sconto si può parlare di un sistema win win, nel senso che tutte le parti in causa traggono un vantaggio: i clienti, ovviamente, che spendono meno per i propri acquisti; e i negozi, che si servono dei coupon come strumento di marketing per acquisire nuovi clienti e per fidelizzare i consumatori.

Dove trovare e come usare i codici sconto

I siti di couponing che mettono a disposizione i codici sconto sono numerosi: una volta individuato il codice di cui si ha bisogno, poi, utilizzarlo è semplice come bere un bicchier d’acqua. Nel momento in cui si seleziona il prodotto che si desidera comprare in un e-commerce, prima del pagamento viene visualizzato il campo in cui è possibile inserire (cioè copiare e incollare) il codice: a questo punto l’importo della spesa totale viene ridotto in automatico della cifra correlata allo sconto, e il risparmio è garantito. In alcuni casi le promozioni possono garantire un risparmio addirittura del 70%: si tratta di vere e proprie occasioni da non lasciarsi sfuggire.