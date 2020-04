Rubriche



I migliori giochi online dal vivo a cui puoi giocare nel 2020

martedì, 21 aprile 2020, 13:41

I casinò online esistono da più di 20 anni, infatti, il primo fu istituito nel 1996. All'inizio tuttavia non erano così popolari come oggi e ci è voluto un po' di tempo prima che il gioco d'azzardo online sorgesse. Inoltre, questo misterioso mondo non dorme mai, grazie alla forte concorrenza che tra l’industria del gioco è diventata molto agguerrita. Il successo dei nostri giorni dei casinò online è legato soprattutto a quelli live che offrono la stesa esperienza di gioco di quelli reali.

Il casinò dal vivo online è un nuovo modo di partecipare ai giochi convenzionali senza uscire di casa e ciò lo ha reso estremamente popolare tanto che i più importanti provider che operano sul territorio italiano, promettono grande divertimento per tutto l’anno.

Cosa si intende per casinò online live?

Mentre i casinò terrestri non riescono a tenere il passo con tutte le innovazioni nel settore del gioco, quelli online e dal vivo, implementano invece tutte le nuove funzionalità e con estrema facilità.

Di conseguenza, i giocatori che preferiscono accedervi da casa possono divertirsi con giochi di carte con croupier dal vivo. Nei casinò live si può ad esempio capire come giocare dal vivo a blackjack senza la pressione che di solito si percepisce in un casinò terrestre. Si può interagire meglio con gli altri giocatori attraverso la chat e si ha più possibilità di applicare strategie di gioco personali senza essere visti dal resto del tavolo.

Come funziona il casinò online live?

Il concetto per capire come funziona il casinò è abbastanza semplice da spiegare. Un croupier infatti agisce dal vivo davanti a una telecamera. Il software del casinò scelto calcola poi l'esito del gioco e accredita le vincite sull’account del partecipante vincitore.

Ad esempio, la roulette dal vivo, uno dei giochi più popolari sul mercato, consente ai giocatori, con un conto alla rovescia fino al turno successivo, di piazzare le loro scommesse. A questo punto il croupier dal vivo gira la roulette davanti alla telecamera e quando la pallina cade su un numero, il sistema calcola la vincita in relazione alla puntata effettuata.

Detto ciò, va altresì aggiunto che, ogni gioco dal vivo funziona con un sistema simile quindi lo stesso discorso vale per tutti quelli con le carte compreso il suddetto blackjack.

Fondamentalmente il gioco live online si può sintetizzare in tre passaggi: il primo consente al giocatore di interagire con il sistema, il secondo invece vede all’opera il croupier, mentre il terzo stabilisce la vincita o la perdita.

Premesso ciò, va detto nuovamente che durante il gioco live è possibile anche chattare con il banco. Ognuno infatti è dotato di una funzione di chat dal vivo, ideale per fornire varie risposte a domande pertinenti come ad esempio a quelle sulle regole.

I giochi dal vivo più popolari



Molti giochi hanno una tradizione storica, quasi secolare, ma con il tempo si sono dovuti evolvere per adeguarsi ai gusti dei giocatori e stare al passo con i tempi. Infatti, la popolarità di un gioco non dipende solamente da quanto tempo è presente sul mercato ma anche da altri fattori come i Google trend del momento e, soprattutto, la tecnologia usata.

I giochi live hanno avuto una grande notorietà proprio perché grazie alla tecnologia hanno cambiato il modo di giocare. Adesso non si deve per forza andare in un casino terrestre per giocare alla roulette ma basta semplicemente aprire un sito e scegliere la modalità live con un dealer dal vivo che sarà in grado di ricreare perfettamente la stessa atmosfera di un casinò reale, suoni compresi.

Il gioco della roulette deve oggi la sua fama proprio a questo e, nonostante nuovi giochi stanno riscuotendo sempre più successo, possiamo dire che resiste sempre in cima alla classifica dei giochi dal vivo più amati.

Lo stesso si può dire anche per il blackjack, il poker e altri tipi di giochi di carte. Lo streaming dal vivo, con un croupier in carne ed ossa che distribuisce le carte e risponde alle domande dei giocatori, piace molto agli internauti con la passione per le carte.

Negli ultimi anni nuovi giochi dal vivo si sono aggiunti a questi più tradizionali appena menzionati anche se, a dire la verità non si tratta di vere novità ma piuttosto di revival in versione live web. Infatti in molte piattaforme di gioco propongono grandi nomi come La ruota della Fortuna (conosciuta anche come Dream Catcher), Deal or not deal, che altro non sarebbe la versione web del celebre Affari Tuoi, e infine anche il Monopoly Live.

Si tratta di giochi molto coinvolgenti dove gli utenti possono divertirsi tentando la fortuna senza dover applicare strategie rompicapo. Proprio grazie alla loro facilità di accesso ed utilizzo stanno acquisendo sempre più popolarità tra i giocatori del web.