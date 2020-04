Rubriche



I vantaggi dei rivestimenti in ceramica in ambito industriale

venerdì, 10 aprile 2020, 13:01

Isolamento termico, bassa conducibilità termica, durezza e alta resistenza all’usura sono le caratteristiche principali della ceramica, un materiale prezioso, dalla tradizione millenaria, impiegato per scopi che vanno dal semplice utilizzo quotidiano all’applicazione nell’elettronica e nella meccanica. Proprietà di estetica abbinate ad una eccellente funzionalità, un connubio perfetto per una totale versatilità. In ambito industriale, la ceramica si presenta particolarmente adatta nei rivestimenti superficiali, proprio in virtù delle sue caratteristiche: un isolante ideale, sicuro, durezza elevata e resistenza all’abrasione e alla corrosione. Un altro vantaggio è la possibilità di applicare i rivestimenti in ceramica su diversi materiali, come la fibra di carbonio, la plastica e i metalli, creando un substrato difficile da deformare e altamente aggrappante.

Come vengono impiegati i rivestimenti in ceramica nella produzione industriale

Sono numerosi gli utilizzi dei rivestimenti in ceramica sui macchinari industriali; vengono eseguiti su rulli per applicazioni a caldo, barre di saldatura, rulli per estensione di pellicole, estrusori di plastica e gomma, viti senza fine, vassoi vibranti, dispositivi per pesatura, rulli per processi di stampa, linee di produzione non-woven, tramogge, ecc. Dal settore stampa a quello alimentare, dall’idraulica alla meccanica, la ceramica offre sempre un valore aggiunto grazie a proprietà eccezionali che permettono di migliorare le prestazioni e aumentare la longevità delle superfici su cui viene applicato il rivestimento.

La ceramica, essendo un materiale versatile, permette di creare diversi tipi di rivestimento, in base alle diverse esigenze; un ampio campionario di soluzioni, adatte a soddisfare le richieste di una clientela varia e diversificata.

Un’ulteriore differenza la fa l’azienda che si occupa della realizzazione dei rivestimenti in ceramica; scegliere realtà consolidate, come ad esempio Impreglon, leader nel settore dei rivestimenti e dei trattamenti superficiali e operativo in Italia da quasi 40 anni, permette di avere a disposizione esperienza e professionalità, oltre ad un know-how importante, acquisito con anni di studio e di ricerca.

Il rivestimento in ceramica Sol Gel è una delle proposte innovative, che andiamo ad analizzare nel dettaglio.

Sol Gel, la tecnologia al servizio della produttività

Il Sol gel è un tipo di rivestimento a base ceramica ottenuto mediante la nanotecnologia, il cui utilizzo è ormai una tendenza diffusa in ambito industriale per il trattamento delle superfici.

Da un punto di vista tecnico, la nascita del Sol Gel avviene per modifica della nanostruttura del materiale originale, soluzioni colloidali che fanno da precursori alla creazione di un gel in seguito a reazioni di idrolisi e condensazione.

L’applicazione del Sol Gel avviene in modi diversi, il più diffuso dei quali è la produzione di sottili pellicole che si vanno a depositare su un substrato solido (plastica, metallo, fibra di carbonio) attraverso le tecniche di rivestimento per rotazione o per immersione. Altre soluzioni sono l’applicazione per elettroforesi o a spruzzo, come nel caso di Impreglon, che utilizza la tecnica brevettata PlasmaCoat per rivestire le superfici mediante thermal spray (rivestimento termico al plasma che consiste nella fusione, in un cannello al plasma, di polveri ceramiche, poi applicate sulla superficie sabbiata).

Il Sol Gel Impreglon è un composto a base acqua privo di fluoropolimeri, che conferisce al substrato proprietà di durezza, resistenza alla radiazioni UV, solventi, grassi di ogni tipo e all’abrasione. È inoltre caratterizzato da una perfetta bagnabilità e da una funzione antibatterica.

Quando è consigliato il rivestimento in Sol Gel

L’applicazione del Sol Gel è preferibile in caso di rivestimento di superfici a contatto con temperature alte e in grado di soddisfare criteri di antiaderenza e lavabilità; parliamo quindi di settori industriali che richiedono l’utilizzo di vapori o di sostanze difficili da lavare via su superfici normali.