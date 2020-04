Rubriche : l'ago puntura



La nostra vita sospesa ai tempi del Covid-19

martedì, 7 aprile 2020, 22:21

di Flavia Favilla

Torna la nostra Flavia con una riflessione dettata da questo tempo di emergenza che ci vede tutti chiusi dentro le pareti di casa e impossibilitati a essere e a fare quel che vorremmo:

Sono nata nel 1973... il prossimo 21 aprile compirò 47 anni. Sono ancora giovane e se il buon Dio vorrà, spero di campare per molti anni ancora, anche se “qualcuno” ce la sta mettendo tutta per estinguere il genere umano.

Sono giovane, stavo dicendo, ma un po' di vita l’ho vissuta e vi garantisco che una situazione surreale come quella che stiamo affrontando non me la sarei sognata mai e poi mai.

Un’amica in un messaggio in cui mi chiedeva come stessi, mi ha suggerito un aggettivo secondo me perfetto per descrivere lo stato d’animo della maggior parte di noi: “sospesi”. Siamo sospesi in aria nella trepidante attesa di poter rimettere piede su una terra che non ci appartiene più.

Salvo rare eccezioni viviamo confinati in casa, incollati alla televisione ad ascoltare notiziari e programmi di approfondimento per capire se e come è possibile uscire dall’incubo in cui siamo piombati dalla sera alla mattina.

Le teorie che vengono formulate sono le più strane, disparate e contrapposte tra di loro.

Non ci capisce nulla nessuno. Neppure gli addetti ai lavori: ognuno dice la sua. Apre bocca, troppo spesso a sproposito e con arroganza, e altrettanto spesso lo fa per occupare le prime pagine di giornali e social network.

Viviamo blindati tra le quattro mura dei nostri appartamenti o, per chi è più fortunato, delle nostre abitazioni con giardino dalle quali possiamo fare capolino solo per “comprovate esigenze di necessità”. Così “qualcuno” ci dice, o meglio ci impone per salvaguardare la salute nazionale…

Non possiamo uscire per lavorare, per andare a spasso e fare acquisti, per far visita ai nostri cari.

I negozi sono chiusi, le scuole sono chiuse, i parchi sono chiusi. Ogni cosa è chiusa, e guai a solo pensare di avvicinarvisi: le forze dell’ordine ci controllano, vigilano sulle nostre teste.

Quelli che un tempo dovevano difenderci da spacciatori, assassini e ladri, oggi sono diventati i nostri principali nemici armati di penna e taccuino per elevare sanzioni salatissime e denunce che peseranno inesorabilmente sulle nostre teste per l’eternità. E per cosa? Per aver preso una boccata d’ossigeno in più, aver cambiato comune di residenza o aver fatto la spesa nel supermercato sbagliato.

Ma, “ci dicono”, in tempi di covid-19 le cose debbano funzionare così. E che lo si deve fare per rispetto di chi è morto per colpa del virus, di chi è malato e per chi è in prima linea a fronteggiare l’emergenza.

Improvvisamente sono scomparsi dallo scenario gli sbarchi di immigrati, i femminicidi, le panchine rosse, le violenze sugli anziani, sui bambini, sui portatori di handicap, lo spaccio di droga, la prostituzione, le rapine, i furti. Chissà, magari questo coronavirus ci ha davvero reso tutti più buoni e ligi al dovere.

O magari no, è solo un modo costruito ad arte da coloro che da sempre controllano le nostre vite e che adesso vogliono annientarci, toglierci ogni forma di identità e rispetto per noi stessi mettendoci gli uni contro gli altri, rendendo ignorante un’intera generazione di giovani, perché con l’ignoranza e la paura “il popolo si sottomette meglio”.

Chiamatemi complottista, datemi della pazza e della esagerata, ma io non credo al virus trasmesso dal pipistrello e dal pangolino. Così come non condivido i canti dai balconi o gli striscioni con “Andrà tutto bene”. Cosa andrà bene se tra poche settimane, di questo passo, la stragrande maggioranza di noi dovrà chiudere bottega e non avrà più i soldi per mangiare? Continuiamo a confidare in uno Stato che nonostante il debito allo stelle promette di elargire denari a go-go sine die?

Ma per favore… siamo seri e coerenti una buona volta.

E nel frattempo che restiamo sospesi … c’è chi ha già deciso per noi e per il nostro futuro. Futuro che, facciamoci pure la bocca, non sarà dei migliori.

Flavia Favilla