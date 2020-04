Rubriche : lettere alla gazzetta



"Se non si riaprono a breve le attività, il danno che ne deriverà sarà superiore a quello causato dal virus"

domenica, 5 aprile 2020, 21:57

di massimo di grazia

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione inviataci da un lettore a proposito dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e non solo:

Caro Aldo,

sono d'accordo con te. Se non si riaprono a breve le attività - fabbriche, negozi, artigiani etc -, se non si permette alla gente di tornare a vivere una vita normale, il danno che ne deriverà sarà superiore a quello causato dal virus. E non aspettiamoci grandi aiuti dall'Europa, figuriamoci.

I tedeschi pensano ad imporci un prelievo forzoso dai nostri conti correnti, visto che in Italia il risparmio privato è il più alto d'Europa.

Non parliamo poi del turismo, uno dei motori della nostra economia, penso solo a cosa accadrà questa estate in Versilia e sull'adriatico, in Puglia come in Sardegna. Aspettiamoci il peggio.