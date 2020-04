Rubriche : abbi cura di te al tempo del coronavirus



Tu chiamale, se vuoi... emozioni

giovedì, 9 aprile 2020, 11:31

di manuela giuliani

Oggi vi parlerò di un approccio terapeutico utilizzato per il trattamento del trauma e delle problematiche legate allo stress, soprattutto allo stress traumatico; il suo nome è EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari).

Sono una psicoterapeuta EMDR e vi vorrei far conoscere questo modello teorico e pratico perché il momento difficile che stiamo attraversando richiede strumenti speciali e l’obiettivo di questa rubrica è proprio rendere informati i lettori della Gazzetta di Lucca sulle possibilità di benessere psico-fisico a loro disposizione.

L’EMDR si focalizza sul ricordo dell’esperienza traumatica; è una metodologia completa che utilizza i movimenti oculari o altre forme di stimolazione alternata destra/sinistra per trattare i disturbi legati direttamente a esperienze traumatiche o particolarmente stressanti dal punto di vista emotivo (https://emdr.it).

Sabato 4 aprile 2020 ho partecipato al workshop che si è tenuto in live streaming a Milano e desidero condividere con i lettori quello che mi sono portata via da questo importante evento.

La presidente Isabel Fernandez ha sottolineato le principali emozioni legate alla pandemia:

LA PAURA DI ESSERE INFETTATI

Questa paura è un’emozione adattiva e normale ed è funzionale per evitare il contagio, ma se troppo stimolata porta un'attivazione che durerà per lungo tempo e la gestione futura potrebbe essere molto complessa.

Vi faccio un esempio: venerdì scorso passeggiavo sulla strada vicino a casa con mia figlia - che abita con me - in una zona molto distante dal centro e scarsamente abitata; all’arrivo dell’auto ci siamo separate andando sui lati opposti della strada, ma il signore passando ci ha insultate dicendo che dovevamo stare a casa.

Nel nostro comportamento erano presenti le norme di sicurezza previste dal decreto per evitare il contagio ma il signore aveva dentro di sé una PAURA INCONDIZIONATA di essere infettato e RABBIA, è importante fare una riflessione su questi comportamenti e su cosa li genera.

LA RABBIA

L’emozione della rabbia può essere dentro di noi a causa del periodo che stiamo vivendo e può essere correlata alle restrizioni, alla mancanza di libertà e anche alla paura.

Questa rabbia non può essere rivolta o direzionata verso qualcosa o qualcuno perché la pandemia da coronavirus non è colpa di nessuno; abbiamo provato a dare la colpa ai cinesi e ovviamente questo atteggiamento era disfunzionale, tuttavia - solo a livello psicologico - poteva essere utile perché etichettava le emozioni e gli dava un senso.

Paul Ekman nel 1972 studiando una tribù isolata in Papua Nuova Guinea definì le sei emozioni di base: rabbia, disgusto, tristezza, gioia, paura e sorpresa.

Ogni emozione ha una funzione adattiva e così anche la rabbia che può venire innescata per eliminare un ostacolo; ad esempio se stiamo portando avanti un progetto, arriva il coronavirus e il nostro lavoro si interrompe o ancora se vogliamo parlare o vedere il nostro partner e questo si trova in quarantena in un altra città. Questi sono alcuni esempi che possiamo interpretare come ostacoli e dai quali può scaturire l’emozione della rabbia.

Imparare a riconoscere la rabbia e a gestirla è molto importante e inserisco alcuni consigli che - non sono terapia, ma semplici suggerimenti e informazioni utili - rivolgo ai lettori:

ASCOLTA - Imparare ad ascoltare le emozioni è il primo passo per gestire la rabbia e per appropriarsi - come dice Daniel Goleman - della propria Intelligenza Emotiva. Fermiamoci e mettiamoci in ascolto delle nostre emozioni e proviamo ad associare la rabbia a ciò che l’ha generata. OSSERVA - Osservare e mettere in discussione i pensieri negativi che generano la rabbia; la rabbia si nutre e cresce della rimuginazione di questi. Un modo semplice per riconoscerla è quello di fermarsi e osservare i pensieri che alimentano il sentimento di rabbia. SMONTA - Smontare i pensieri negativi che hanno generato la rabbia. Questo può servire ad evitare che la collera si tramuti in furore. Prima si smontano i pensieri negativi e più si è efficaci per il proprio benessere. FAI USCIRE - Far uscire i pensieri negativi da dentro di sé. Chi ha la tendenza a trattenere il negativo rimuginandoci deve obbligatoriamente far uscire fuori i pensieri negativi; anche attraverso semplici esercizi.

Alcuni esempi: visualizzare il pensiero negativo e tirarlo fuori attraverso un respiro profondo e sonoro oppure scrivere su un foglio tutto il negativo trattenuto fino a quel momento per poi - senza pensare e senza rileggere - strapparlo con enfasi.

IL PANICO E LA MINACCIA

Il panico è una sensazione di paura collettiva e improvvisa; il coronavirus si è impossessato delle nostre vite con eccessiva rapidità, tutto è stato troppo veloce per poter essere elaborato e questo ha portato ad atti avventati e inconsulti; ad esempio l’acquisto eccessivo di generi alimentari.

Nel futuro, il perdurare di questa minaccia, potrebbe determinare altri atti avventati; ad esempio a causa dei problemi economici e della mancanza di una visione del futuro abbiamo avuto in alcune città d'Italia gli assalti ai supermercati.

L’uomo ha una grande capacità di adattamento che purtroppo in questa occasione è stata messa a dura prova; in una settimana abbiamo dovuto cambiare la nostra vita e conseguentemente i nostri schemi mentali e cognitivi.

Ogni giorno ascoltiamo notiziari estremamente minacciosi e vediamo immagini distruttive che ci espongono a queste emozioni; evitiamo la sovraesposizione mediatica come ho suggerito più volte ai lettori della Gazzetta di Lucca perché le conseguenze sul nostro benessere psicologico potrebbero essere estremamente negative.

LA SOFFERENZA DELLE PERSONE MALATE

E’ importante parlare delle persone positive al coronavirus e dei malati.

Le persone che sono state contagiate dal coronavirus sono da sole, in isolamento e possono sentirsi respinte.

Il malato che si trova in casa in quarantena oppure in ospedale avrebbe bisogno del supporto delle persone che ama; queste situazioni attivano meccanismi emotivi e cognitivi che potrebbero lasciare una traccia nel caso in cui non venissero elaborati.

Le persone malate o positive al coronavirus potrebbero far nascere dentro di loro IL SENSO DI COLPA; la paura di aver contagiato altri e questa emozione potrebbe essere assunta dalla persona in modo generico e traslata in altre situazioni della sua vita andando ad incidere sulla sua autostima.

I rituali e le regole sociali sono cambiate troppo rapidamente; per abitudine davamo la mano o abbracciavamo la persone che incontravamo, oggi non è più possibile e la reazione inconscia a questo cambiamento è il RIFIUTO ossia la sensazione di essere respinto e non importante.

E’ molto importante che riflettiamo e prendiamo consapevolezza di questi cambiamenti e delle emozioni che si muovono dentro di noi.

Cercare di normalizzare e legittimare tutte queste emozioni può essere utile per calmarci e darci una spiegazione di cosa sta accadendo dentro di noi; come dico spesso ai miei pazienti: “Dobbiamo attaccare il cartellino con le spiegazioni di cosa ci sta accadendo emotivamente”.

LA DEPRESSIONE

Con il passare del tempo si potrebbe inserire un disturbo depressivo; le persone possono iniziare a sentire sempre più la mancanza di contatti, relazioni, attività significative che erano solite dare loro sensazioni piacevoli e valore alla loro vita.

E’ davvero importante sfruttare i mezzi di comunicazione che abbiamo a disposizione per rimanere in contatto virtuale - in modo equilibrato - con gli amici e le persone care, scegliendo con cura le persone di cui fidarsi e affidarsi.

Vi saluto con una riflessione della Presidente EMDR Isabel Fernandez: “E’ fondamentale supportare la resilienza: proprio come il nostro corpo è dotato di un sistema immunitario, il nostro cervello è in grado di adattarsi psicologicamente a situazioni avverse grazie alla sua resilienza. È importante estendere la prospettiva di ciò che sta accadendo: non siamo indifesi anche se non possiamo cambiare le cose”.

Un carissimo saluto e abbiate cura di Voi!

Manuela Giuliani

giuliani.centrodas@gmail.com

cellulare 338.7155433