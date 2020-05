Rubriche : lettere alla gazzetta



"Coda all'isola ecologica di Mugnano"

giovedì, 14 maggio 2020, 15:55

di alessandro sesti

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento di Alessandro Sesti in riferimento all'isola ecologica di Mugnano dopo la riapertura dei centri di raccolta.



"Abbiamo ripulito, svuotato garage e accumulato i rifiuti di ogni genere durante la clausura senza poterli smaltire. I centri di raccolta inspiegabilmente chiusi dal momento che si entrava, come sempre, uno alla volta con la presenza di un solo operatore. Ora che da lunedì sono riaperti si entra come prima, uno alla volta ma con mascherina (unica variabile) e con lo stesso unico operatore. Ora, però, ci sono file lunghissime di macchine con il motore acceso e le persone impazienti costrette a tempi di attesa assurdi. Orari fino alle 12 della mattina con riapertura alle 15. Stamani un cartello con scritto: Cassone Ingombranti esaurito..."