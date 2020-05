Rubriche : lettere alla gazzetta



"Concerti annullati, libertà di scelta fra contante e voucher per il rimborso"

domenica, 24 maggio 2020, 10:22

di francesco colucci

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento di Francesco Colucci, Riformisti per Italia Viva, in merito al rimborso dei biglietti comprati in prevendita per i concerti annullati a causa della pandemia.



"L'ultimo decreto legge del Governo, quello omnibus sugli aiuti per la Pandemia, in sede di conversione in legge dovrà veder sanate alcune norme palesemente errate se non incostituzionali.

Fra queste il rimborso dei biglietti comprati in prevendita per i Concerti effettuato con voucher per altri eventi degli stessi organizzatori.

Se per i Concerti che a causa della Pandemia sono stati spostati di data e saranno regolarmente previsti più avanti è legittimo dare un voucher o estendere la validità del biglietto acquistato ad altra data, non lo è per i concerti annullati e che sappiamo non si terranno più in quella città per l'indisponibilità dell'artista. Paul McCartney infatti ha annunciato che non farà concerti in Italia il prossimo anno, per cui non avrà compenso alcuno.

In questo caso dare un voucher per l'acquisto di biglietti per il concerto di un altro artista, non solo è inopportuno ma anche illegittimo.

Ho acquistato un Cavallo e non mi possono consegnare un Asino perché c'è la Pandemia.

Come Riformisti crediamo che per il buon nome di Lucca nel Mondo, il Comune, nel suo ruolo "misterioso" di co-organizzatore di Lucca Summer, dovrebbe auspicare la libertà di scelta fra contante e voucher per il rimborso di chi ha acquistato biglietti di un Concerto annullato, come peraltro previsto dai contratti in essere.

Fare questo distinguo prima che Lucca venga coinvolta in un caso nazionale che sta già montando e che porterà inevitabilmente al cambiamento della norma e forse anche alla testa del Ministro PD, Franceschini, imprudente e poco trasparente, darebbe al Comune, un ruolo di imparzialità e di buon senso, certamente apprezzato dalla decina di migliaia di persone che da tutta Europa hanno acquistato biglietti per un Concerto a Lucca, che non ci sarà più.

Affermare, senza se e senza ma, la validità di principi di equità e di giustizia per i più deboli, dovrebbe sempre far parte della morale di un Ente Pubblico".