Rubriche



Ditte di trasloco, come sceglierle

venerdì, 1 maggio 2020, 12:25

LA RICERCA SUL WEB, PRO E CONTRO

IL PASSAPAROLA COME CRITERIO DI SCELTA PREFERITO

Scegliere la giusta compagnia di traslochi può essere un duro lavoro. Secondo diversi studi, sono numerose - si parla di migliaia - le lamentele che ogni giorno vengono sollevate dai fruitori del servizio di trasloco. Nella maggior parte dei casi, i clienti reclamano presunti oggetti smarriti o danneggiati nonché le ore non lavorate dai dipendenti delle agenzie di trasloco i quali arrivano in ritardo e non onorano quanto previsto previamente dall'accordo tra le parti.

Il trasloco di per sé è un’attività stressante, se a questo si aggiunge il timore che le cose possano arrivare rotte o con un conto a sorpresa diventa un bel problema. Pertanto, per evitare questi inconvenienti e vivere serenamente il trasloco, si consiglia di controllare le aziende di trasloco operative sul territorio di interesse, ad esempio Traslochi Lucca. Una ricerca tediosa ma che può evitare un sacco di seccature. Cercare su Internet o sfogliare una rubrica per aziende di trasloco può essere scoraggiante, si inizia solitamente chiedendo ad amici, familiari e colleghi se possono consigliare un'azienda valida ed affidabile.

LA RICERCA ONLINE, I VARI STEP DA SEGUIRE

LA REGOLA DEI TRE PREVENTIVI

Se si è in contatto con l’agente immobiliare, ci si può rivolgere a tale figura che sarà comunque preparata – per motivi professionali – sull’argomento. Possibile anche ottenere preventivi dai motori di ricerca scegliendo fra i tanti quello che risulterebbe più idoneo per le proprie esigenze.

È buona regolanon accontentarsi del primo preventivo che si riceve, meglio chiedere ad almeno tre diverse aziende disposte peraltro a fornire un preventivo di persona, dal momento che nessuna azienda può davvero dare un preventivo completo senza vedere le cose da portare presso la nuova abitazione. A tal proposito, meglio diffidare se un preventivo è insolitamente basso o se la società di traslochi fornisce un preventivo per telefono o online senza inviare un rappresentante per risolvere il lavoro. Potrebbe essere un segno di truffa.

COSA VALUTARE PER SCEGLIERE LA DITTA DI TRASLOCHI PIU’ ADATTA

ALCUNI CAMPANELLI D’ALLARME

Attenzione ai campanelli d’allarme già percepibili durante il preventivo; ad esempio, le aziende di traslochi più affidabili non chiederanno un deposito in contanti prima del trasloco stesso. Se l’azienda di traslochi sembra affamata di ottenere i soldi in anticipo, potrebbe non essere un affare legittimo. Una ditta di traslochi non dovrebbe richiedere un deposito superiore al 20% del costo stimato per procedere al trasloco. Molti non richiedono alcun pagamento fino a quando i propri effetti personali non vengono consegnati. Eventuali depositi o altri pagamenti su una carta di credito, in modo da poter contestare l'addebito in caso di violazione, è sempre bene tutelarsi nel caso di possibili azioni legali.

Inoltre, durante la stima, occorre valutare quanto sembrano professionali o poco professionali, quindi se si presentano tardi, sembrano incerti delle proprie capacità o non riescono a rispondere alle domande, è meglio cercare un'altra compagnia. Ovviamente, è bene diffidare di eventuali ditte di traslochi che si presentano con un furgone a noleggio perché una ditta di traslochi professionale sarà proprietaria della propria attrezzatura.

Per procedere a traslochi fuori dallo stato, si deve subito verificare la licenza della società di traslochi; un elemento che potrebbe servire se si deve presentare un reclamo contro la società in un secondo momento. Per i traslochi all’interno dello stato, basta consultare l’agenzia locale per gli affari dei consumatori. In generale, se si sceglie una ditta di traslochi con sede nella propria zona, si eviterà di essere indotti a fare affari con una ditta senza scrupoli che opera esclusivamente su Internet.