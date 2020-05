Rubriche



Festival della birra: 5 migliori feste italiane dedicate alla birra

venerdì, 15 maggio 2020, 16:48

Tante regioni d'Italia hanno una storia centenaria legata alla produzione della birra. Per questo motivo, negli anni sono nati numerosi eventi, sagre, fiere e festival della birra, in cui è possibile degustare, acquistare e scoprire i segreti di tantissime varietà di birra diverse. Da nord a sud le opzioni sono così tante che gli amanti della bevanda a base di luppolo potrebbero non sapere dove andare.

La soluzione potrebbe essere quella di partecipare letteralmente a ogni evento disponibile. Nonostante ciò, questo è impossibile per molti per mancanza di tempo o per i costi troppo elevati. Per questo motivo, abbiamo deciso di stilare una lista dei 5 migliori festival della birra in Italia secondo noi, imperdibili per tutti coloro che non vogliono semplicemente stare a casa in compagnia del loro boccale e spillatrice per birra, ma desiderano vivere le emozioni uniche che solo un festival può dare.



I migliori festival della birra in Italia

In tutta la regione italiana si possono trovare numerosi eventi dedicati alla birra. Da piccole sagre locali supportate dai produttori artigianali a grandi festival sponsorizzati dai brand di spicco del settore, le opzioni disponibili sono davvero tantissime. Qui abbiamo raccolto 5 dei migliori festival della birra organizzati ogni anno:

Birraio dell’anno

Il festival per premiare il birraio dell’anno è senza dubbio l’evento con maggiore rilevanza in tutto il territorio italiano. Organizzato da Fermento Birra, l’idea è quella di premiare il miglior produttore di birra artigianale dello stivale. L’ingresso al festival è a pagamento, tuttavia spesso il prezzo del biglietto include delle degustazioni gratuite. Solitamente è possibile trovare oltre 150 birre artigianali che vengono votate da una giuria composta da esperti del settore.

La birra, ovviamente, è la protagonista di tutto il festival, tuttavia all’interno è possibile trovare anche una ricca selezione di street food, perfetto per accompagnare il boccale. L’evento si tiene a gennaio nel Teatro ObiHall di Firenze.

Roma Beer Festival

La capitale d'Italia nel mese di ottobre diventa un punto di incontro dei migliori birrai artigianali di Italia ed Europa, con oltre 50 tipi di birre selezionati. Il Roma Beer Festival è organizzato da Publigiovane, Fermento Birra e il bar Ma che siete venuti a fà e ogni anno conta migliaia di visitatori. L’entrata è a pagamento, così come i vari assaggi di birra.

La birra è accompagnata da diverse proposte gastronomiche e culinarie, oltre che numerosi percorsi di degustazione. Il festival si tiene nel Salone delle Fontane dell’Eur.

Genova Beer Festival

Nel capoluogo ligure viene messo in scena uno dei festival più interessanti soprattutto per coloro che amano la cucina di questa regione. Oltre 100 birre artigianali vengono accompagnate da piatti della tradizione locale, rendendo l’esperienza un vero must per ogni intenditore e appassionato. Oltre alle birre artigianali locali, spesso vengono invitati ospiti di altre regioni e internazionali.

Questo festival della birra si tiene nella Villa Durazzo Bombrini. Anche in questo caso l’ingresso è a pagamento ed è necessario acquistare dei gettoni per assaggi e degustazioni.

Pils Pride

L’ultimo festival che pensiamo sia imperdibile per gli amanti della birra è il Pils Pride. In questo caso l’evento è dedicato esclusivamente alle birre pils, tuttavia essendo ad ingresso libero attira veramente tanti visitatori ogni anno. Le degustazioni e i boccali sono a pagamento, tuttavia può essere un’ottima soluzione per coloro che vogliono risparmiare dato che non è necessario acquistare un biglietto di entrata.

Organizzato dal Birrificio Brewpub di Lurago Marinone nel mese di maggio ogni anno conta circa 20 pils italiane e internazionali. Un evento perfetto per coloro che amano questo tipo di birra. Completano l’atmosfera pietanze per tutti i gusti e musica dal vivo.