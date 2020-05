Rubriche : lettere alla gazzetta



"In via Versilia a San Concordio non passa nessuno a pulire la strada"

martedì, 12 maggio 2020, 14:13

di Patrizia Lenzi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione inviataci da una donna abitante in via Versilia a San Concordio e diretta all'azienda Sistema Ambiente a cui la giriamo:

Buonasera,

sono a scrivere per l'ennesima volta, perché sono almeno 2 lunedì che nella strada dove abito non viene ritirato il multimateriale. Abito in una strada che il ns. "benamato Comune" ha dichiarato privata una quindicina di anni fa disinteressandosene completamente. Questo implica che nessun operatore ecologico viene a dare una pulita alla strada e quando i sacchetti vengono rotti dai gatti randagi, con conseguente spargimento di immondizia per ogni dove, nessuno si preoccupa di pulire.

Eh sì perché qualche de........e ha deciso che i bidoni verdi del multimateriale non devono essere più sostituiti quando si rompono, ma vengono consegnati una serie di sacchetti di plastica gialla, i quali si rompono facilmente. Così quando la sera i sacchetti vengono messi fuori, i gatti, attirati dall'odore dei contenitori di plastica o di polistirolo di carne e pesce, vengono a cercare cibo e fanno un ca....o del diavolo. Al mattino dopo, ammesso che l'addetto arrivi a ritirare, naturalmente lui/lei prende il sacchetto, ma non si preoccupa di raccogliere il resto usando scopa e pattumiera!

Io pago regolarmente le cartelle che sono anche molto salate e questo è il servizio che ricevo????

Ma nella tariffa non è inclusa anche la pulizia della strada o come di consueto ci sono cittadini di serie A e B??????

Ora più che mai che dovremmo stare in ambienti esterni ed interni il più possibile puliti, invece mi pare di vedere una situazione sempre peggiore.

Solo questa mattina dopo più di 2 mesi sono venuti a tagliare l'erba alta dei marciapiedi vicino casa mia, dove si annidava di tutto di più (cartacce, plastica e tanto altro). Probabilmente non otterrò nulla con questa mia, ma almeno ho fatto presente la mia opinione.