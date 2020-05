Rubriche : la casa dei sogni



Primo piano ristrutturato e arredato con resa settimanale di 750 euro

lunedì, 25 maggio 2020, 16:17

di essegi immobiliare

Centro Storico di Lucca, vendesi appartamento ristrutturato con gusto mantenendo lo stile tipico toscano. Travi a vista, pareti a mattoncini. Piano 1° in piccolo condominio. Luminoso con affacci sui giardini interni. L'appartamento è stato ristrutturato recentemente e può essere un ottimo investimento anche come affitto turistico con resa di circa 750 euro a settimana. Prezzo 350 mila euro. Dotato di tutti i comforts e pronto per abitarci. Soggiorno ampio con cucina a vista, tutto in chiave moderna. 2 camere da letto e 2 comodi bagni. Comodo da raggiungere, a breve distanza da Piazza Santa Maria e Via Fillungo. Arredato.

